Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den Nisan açıklaması! MEB’den flaş TATİL müjdesi, 9 gün oldu! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, liseler o tarihe kadar...

Öğrencilere güzel haberler peş peşe geldi. Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün itibariyle başlarken, MEB'e bağlı okullarda da ara tatil tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Özer anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencilerini ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Buna göre tatil süresi 9 güne çıkarıldı. Öğretmen, öğrenci ve velilere duyuru yapıldı. Nisan ayı tatil ayı olacak. Öğrenciler mutluluktan havaya uçacak. İşte detaylar...