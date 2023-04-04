EKPSS engelli öğretmen başvurusu nasıl yapılır, şartlar nedir? MEB 3 bin 500 atama: Kontenjan, branş dağılımı...

ENGELLİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular: "Ön Başvuru" ve "Tercih Başvurusu" olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

2. Ön Başvuru aşamasında başvuruda bulunmayan adaylar Tercih Başvurusu aşamasında başvuruda bulunamayacaktır.

3. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alan için önbaşvuruda bulunabileceklerdir.