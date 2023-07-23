sonuc.meb.gov.tr LGS tercih sonuçları 2023! e-okul.meb.gov.tr: LGS tercih yerleştirme sonuç ekranı: Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim?

Öğrenciler ve aileleri, heyecanla bekledikleri sonuçlara ulaşmak için MEB'in son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. LGS nakil tercihleri, öğrencilere sınav sonuçlarına göre başka okullara geçiş yapma fırsatı sunuyor. Tercihlerini gözden geçirerek, istedikleri liselere yerleşme şansını elde eden öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılında farklı bir okulda eğitim görmeye başlayacaklar. Peki, LGS 1. tercih sonuçlarına nereden bakılır? Hangi liseye gideceğim? İşte detaylar...