LGS T.C KİMLİK NO İLE TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! LGS yerleştirme sonuç e-Devlet: LGS tercih sonuçlarına nasıl bakılır?

Türkiye genelinde 2 bin 492 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 206 bin 414 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 kontenjan ayrıldı.