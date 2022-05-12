Milyonlarca aday bekliyordu! MEB erişime açıldığını duyurdu! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer... LGS ve YKS adayları dikkat, yayımlandı!
LGS ve YKS adayları dikkat, yayımlandı! MEB erişime açıldığını duyurdu! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu eğitim öğretim yılı için son olan ve 8 bin sorudan oluşan mayıs ayı yardımcı kaynak paketini öğrencilerimizin istifadesine sunduk. Bu paketle öğrencilerimizle paylaştığımız soru sayısı 70 bine ulaştı.'' diye konuştu. Haziran ayında sınava girmeye hazırlanan milyonlarca öğrenciye yardımcı olacak. Millî Eğitim Bakanlığınca tüm kademe ve sınıf seviyesindeki öğrencilere destek sağlamak amacıyla hazırlanan ve 8 bin sorudan oluşan mayıs ayı yardımcı kaynak paketi, yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinde!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tüm kademe ve sınıf seviyesindeki öğrencilere duyuru yapıldı. Özellikle LGS ve YSK adayları dikkat! Liseye Geçiş Sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı adaylarına yönelik hazırlandı. MEB, birincisini geçtiğimiz ekim ayında, sekizinci ve sonuncusunu ise bugün yayımladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığın internet sitesinde öğrenci ve öğretmenler tarafından artık ulaşılabilir olduğunu açıkladı. Özer, "Bu eğitim öğretim yılı için son olan ve 8 bin sorudan oluşan mayıs ayı yardımcı kaynak paketini öğrencilerimizin istifadesine sunduk" dedi. İşte detaylar...
Bu çerçevede hazırlanan yardımcı kaynak destek paketinin sekizincisi bugün yayımlandı. Tüm kademe ve sınıf seviyesindeki öğrencilere yönelik olarak hazırlanan mayıs ayı yardımcı kaynak paketi, yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için yayımlanan son yardımcı kaynak paketi olma özelliği taşıyan mayıs ayı yardımcı kaynak paketinde 8 bin soru yer alıyor.
Mayıs ayı LGS örnek soruları
8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 2022 yılında yapılacak "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"a yönelik hazırlıklarına destek sağlamak adına mayıs ayı örnek soru kitapçığı da öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu. Mayıs ayı paketiyle birlikte 2021 yılı ekim ayı itibarıyla yayımlanan örnek soru sayısı 360'a ulaştı.
Ekim ayından itibaren 70 bin soru yayımlandı
MEB, ilk yardımcı kaynak destek paketini geçtiğimiz ekim ayında yayımlamıştı. Her ay düzenli olarak yayımlanmaya devam eden yardımcı kaynak paketlerinde toplam soru sayısı 70 bine ulaştı. Yayımlanan kaynaklar öğrenci ve öğretmenler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Yardımcı kaynak paketlerinde çalışma yaprakları, etkinlik kitapları, öğretmen kılavuzları, çalışma soruları, beceri temelli testler, merkezî sınava yönelik örnek sorular, fasiküller, etkileşimli sorular, tekrar testleri, YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları, YKS çalışma soruları, YKS soru bankaları ve soru çözümleri yer alıyor.