Milyonlarca aday bekliyordu! MEB erişime açıldığını duyurdu! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer... LGS ve YKS adayları dikkat, yayımlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tüm kademe ve sınıf seviyesindeki öğrencilere duyuru yapıldı. Özellikle LGS ve YSK adayları dikkat! Liseye Geçiş Sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı adaylarına yönelik hazırlandı. MEB, birincisini geçtiğimiz ekim ayında, sekizinci ve sonuncusunu ise bugün yayımladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığın internet sitesinde öğrenci ve öğretmenler tarafından artık ulaşılabilir olduğunu açıkladı. Özer, "Bu eğitim öğretim yılı için son olan ve 8 bin sorudan oluşan mayıs ayı yardımcı kaynak paketini öğrencilerimizin istifadesine sunduk" dedi. İşte detaylar...