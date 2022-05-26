Bu cevaplar LGS'de başarıya götürüyor! 10 soruda tüm bilgiler... 5 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi sınavı hakkında ne biliyorsunuz?

LGS hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınavının 2022 yılında Haziran'ın 5'in yapılacağını duyurdu. Sınava az bir zaman kala adayların ve velilerin heyecanı da iyice artmaya başladı. Merkezî sınavın başvuruları 4-14 Nisan 2022'de Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilmişti. 12. sınıfta okuyan ve mezunlar söz konusu sınava katılabiliyor. LGS sınavına girmeden önce bu sorular hayat kurtarıyor! Peki Liselere Geçiş Sistemi sınavı hakkında ne biliyorsunuz? İşte 10 soruda tüm bilgiler...