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Haberler Eğitim Bu cevaplar LGS'de başarıya götürüyor! 10 soruda tüm bilgiler... 5 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi sınavı hakkında ne biliyorsunuz?

Bu cevaplar LGS'de başarıya götürüyor! 10 soruda tüm bilgiler... 5 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi sınavı hakkında ne biliyorsunuz?

MEB tarafından her yıl düzenlenen Liseye Geçiş Sistemi sınavı kısaca LGS 2022 yılında 5 Haziran'da uygulanacak. 12. sınıf öğrencilerinin katılım göstereceği sınavın giriş belgeleri 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. 5 Haziran Pazar günü LGS sınavını birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Milyonlarca öğrenci ve velisi sınavı heyecanla beklerken hazırlıklarına da devam ediyor. İşte 10 soruda 2022 LGS hakkında tüm bilgiler...

26.05.2022 16:32 - Son Güncelleme: 26.05.2022 16:32
Bu cevaplar LGS’de başarıya götürüyor! 10 soruda tüm bilgiler... Liselere Geçiş Sistemi sınavı hakkında ne biliyorsunuz?

LGS hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınavının 2022 yılında Haziran'ın 5'in yapılacağını duyurdu. Sınava az bir zaman kala adayların ve velilerin heyecanı da iyice artmaya başladı. Merkezî sınavın başvuruları 4-14 Nisan 2022'de Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilmişti. 12. sınıfta okuyan ve mezunlar söz konusu sınava katılabiliyor. LGS sınavına girmeden önce bu sorular hayat kurtarıyor! Peki Liselere Geçiş Sistemi sınavı hakkında ne biliyorsunuz? İşte 10 soruda tüm bilgiler...

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Bu cevaplar LGS’de başarıya götürüyor! 10 soruda tüm bilgiler... Liselere Geçiş Sistemi sınavı hakkında ne biliyorsunuz?

LGS SINAVI 2 OTURUMDA DÜZENLENECEK!

5 Haziran 2022 Pazar günü saat 09.30'da başlayacak olan birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

Bu cevaplar LGS’de başarıya götürüyor! 10 soruda tüm bilgiler... Liselere Geçiş Sistemi sınavı hakkında ne biliyorsunuz?

Saat 11.30'da başlayacak ikinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

Bu cevaplar LGS’de başarıya götürüyor! 10 soruda tüm bilgiler... Liselere Geçiş Sistemi sınavı hakkında ne biliyorsunuz?

10 SORUDA LGS SINAVI HAKKINDA TÜM DETAYLAR

1- LGS MERKEZİ SINAVA KATILIM ZORUNLU MU?

LGS başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencilerinin tamamı için otomatik olarak yapıldı. Ancak sınava katılma zorunluluğu yok. Sınava girmek istemeyen öğrenciler, yerel yerleştirme kurallarına göre liselere yerleştirilecek.

Bu cevaplar LGS’de başarıya götürüyor! 10 soruda tüm bilgiler... Liselere Geçiş Sistemi sınavı hakkında ne biliyorsunuz?

2- SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK VE NEREDEN ALINACAK?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

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