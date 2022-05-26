Bu cevaplar LGS'de başarıya götürüyor! 10 soruda tüm bilgiler... 5 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi sınavı hakkında ne biliyorsunuz?
MEB tarafından her yıl düzenlenen Liseye Geçiş Sistemi sınavı kısaca LGS 2022 yılında 5 Haziran'da uygulanacak. 12. sınıf öğrencilerinin katılım göstereceği sınavın giriş belgeleri 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. 5 Haziran Pazar günü LGS sınavını birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Milyonlarca öğrenci ve velisi sınavı heyecanla beklerken hazırlıklarına da devam ediyor. İşte 10 soruda 2022 LGS hakkında tüm bilgiler...
LGS hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınavının 2022 yılında Haziran'ın 5'in yapılacağını duyurdu. Sınava az bir zaman kala adayların ve velilerin heyecanı da iyice artmaya başladı. Merkezî sınavın başvuruları 4-14 Nisan 2022'de Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilmişti. 12. sınıfta okuyan ve mezunlar söz konusu sınava katılabiliyor. LGS sınavına girmeden önce bu sorular hayat kurtarıyor! Peki Liselere Geçiş Sistemi sınavı hakkında ne biliyorsunuz? İşte 10 soruda tüm bilgiler...
10 SORUDA LGS SINAVI HAKKINDA TÜM DETAYLAR
1- LGS MERKEZİ SINAVA KATILIM ZORUNLU MU?
LGS başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencilerinin tamamı için otomatik olarak yapıldı. Ancak sınava katılma zorunluluğu yok. Sınava girmek istemeyen öğrenciler, yerel yerleştirme kurallarına göre liselere yerleştirilecek.