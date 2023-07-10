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Polislik taban puanları 2023! YKS PMYO 2-4 yıllık polislik taban-tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları! Polis Akademisi olan iller!

2023 Polislik taban puanları YKS adaylarının gündeminde yer alıyor. YKS tercih kılavuzuyla birlikte polislik başvurusunda bulunmak isteyen adaylar 2-4 yıllık PMYO taban puanlarını ve başarı sılamasını araştırıyor. Peki, Polislik için TYT'den kaç almak gerekir? 2023 polislik taban puanları kaç? Polis Akademisi hangi illerde var? İşte 2023 Polislik taban puanları 2023! YKS tercih kılavuzu PMYO 2-4 yıllık polislik taban-tavan puanları - başarı sıralaması - kontenjanları!

10.07.2023 21:30 - Son Güncelleme: 10.07.2023 21:30
Polislik taban puanları 2023! YKS PMYO 2-4 yıllık polislik taban-tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları! Polis Akademisi olan iller!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde uygulandı. Sonuçlar ise 20 Temmuz'da açıklanacak. Tercihlerin de hemen arkasından başlaması bekleniyor. Tercih süreci beklenirken bir yandan da polis olmak isteyenler taban puanları merak ediyor.

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Polislik taban puanları 2023! YKS PMYO 2-4 yıllık polislik taban-tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları! Polis Akademisi olan iller!

POLİSLİK TABAN PUANLARI 2023!

YKS tercih kılavuzu henüz açıklanmadı. Kılavuz yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer alacaktır. Öte yandan 2022 yılı polislik taban puanları ise şöyle;

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Polislik taban puanları 2023! YKS PMYO 2-4 yıllık polislik taban-tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları! Polis Akademisi olan iller!

GEÇTİĞİMİZ SENELERDE POLİSLİK TABAN PUANLARI!

2019: 250
2018: 260
2017: 260
2016: 270
2015: 270

Polislik taban puanları 2023! YKS PMYO 2-4 yıllık polislik taban-tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları! Polis Akademisi olan iller!

POLİSLİK ÖNLİSANS PUANI NEDİR?

Önlisans puanıyla polisliğe başvuru yapmak isteyen adaylar KPSS P3 puan türüne bakmalıdır.Polis alımlarında 4 yıllık üniversiteleri bitirenler ve 2 yıllık bölümlerden mezun olan adaylar P3 puan türü ile polis alımı başvurusunda bulunabilir.

Polislik taban puanları 2023! YKS PMYO 2-4 yıllık polislik taban-tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları! Polis Akademisi olan iller!

KPSS ÖNLİSANS POLİSLİK BARAJI KAÇ?

KPSS önlisans puanı ile polislik başvurusu için adayların en az 65 puan almaları gerekiyor. KPSS P3 puanı hesaplanırken Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür. KPSS P93 puanı hesaplanırken Genel Yetenek ve Genel Kültür aynı oranda %50 etkilidir.

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