Polislik taban puanları 2023! YKS PMYO 2-4 yıllık polislik taban-tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları! Polis Akademisi olan iller!
2023 Polislik taban puanları YKS adaylarının gündeminde yer alıyor. YKS tercih kılavuzuyla birlikte polislik başvurusunda bulunmak isteyen adaylar 2-4 yıllık PMYO taban puanlarını ve başarı sılamasını araştırıyor. Peki, Polislik için TYT'den kaç almak gerekir? 2023 polislik taban puanları kaç? Polis Akademisi hangi illerde var? İşte 2023 Polislik taban puanları 2023! YKS tercih kılavuzu PMYO 2-4 yıllık polislik taban-tavan puanları - başarı sıralaması - kontenjanları!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde uygulandı. Sonuçlar ise 20 Temmuz'da açıklanacak. Tercihlerin de hemen arkasından başlaması bekleniyor. Tercih süreci beklenirken bir yandan da polis olmak isteyenler taban puanları merak ediyor.
POLİSLİK TABAN PUANLARI 2023!
YKS tercih kılavuzu henüz açıklanmadı. Kılavuz yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer alacaktır. Öte yandan 2022 yılı polislik taban puanları ise şöyle;
2022 YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
KPSS ÖNLİSANS POLİSLİK BARAJI KAÇ?
KPSS önlisans puanı ile polislik başvurusu için adayların en az 65 puan almaları gerekiyor. KPSS P3 puanı hesaplanırken Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür. KPSS P93 puanı hesaplanırken Genel Yetenek ve Genel Kültür aynı oranda %50 etkilidir.