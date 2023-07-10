Polislik taban puanları 2023! YKS PMYO 2-4 yıllık polislik taban-tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları! Polis Akademisi olan iller!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde uygulandı. Sonuçlar ise 20 Temmuz'da açıklanacak. Tercihlerin de hemen arkasından başlaması bekleniyor. Tercih süreci beklenirken bir yandan da polis olmak isteyenler taban puanları merak ediyor.