MEB'den flaş karar, 87 gün sürecek! İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine müjde bu sabah duyuruldu! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalar öğrenciler ve velileri tarafından yakından takip ediliyor. Yaz tatili devam ederken okulların son durumu da belli oldu. Milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi okulların ne zaman açılacağını merak ediyordu. 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi yayımlandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı geride kalırken öğrenciler yeni yıl için heyecanlı bekleyişe geçti. Ara tatiller, yaz tatili tüm detaylar belli oldu. Bir yandan da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklamalar geliyor. İşte öğrenciler hakkında son dakika gelişmenin ayrıntıları...
2023-204 eğitim öğretim yılı yaklaşırken öğrenciler de MEB'in yeni kararlarını, duyurularını dört gözle takip ediyor. Milyonlarca öğrenciyi, veliyi, öğretmeni ilgilendiren konu hakkındaki yeni açıklama geldi. Bu yıl okullar 16 Haziran'da kapanadı ve yaz tatili başladı. Tatillerini yapan öğrenciler bir yandan da okulların ne zaman açılacağını araştıryor. Güncel açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. MEB'den flaş karar, 87 gün sürecek! İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine müjde bu sabah duyuruldu! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
Milli Eğitim Bakanlığı'dan yapılan açıklamada "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 9 Eylül 2024'te başlayacak. Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere" denildi.
2023-2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni yayınladı. Buna göre 1. Dönem 11 Eylül 2023'te başlayacak, ilk dönem ara tatili ise 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.