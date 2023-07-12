2023-204 eğitim öğretim yılı yaklaşırken öğrenciler de MEB'in yeni kararlarını, duyurularını dört gözle takip ediyor. Milyonlarca öğrenciyi, veliyi, öğretmeni ilgilendiren konu hakkındaki yeni açıklama geldi. Bu yıl okullar 16 Haziran'da kapanadı ve yaz tatili başladı. Tatillerini yapan öğrenciler bir yandan da okulların ne zaman açılacağını araştıryor. Güncel açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. MEB'den flaş karar, 87 gün sürecek! İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine müjde bu sabah duyuruldu! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...