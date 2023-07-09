🔔İLK DERS ZİLİ NE ZAMAN ÇALACAK 2023-2024? MEB okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 1. ve 2. ara tatiller, yarıyıl tatili, kış tatili...
Okullar ne zaman açılacak sorusu gündemde milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından sıkça sorgulanıyordu. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediyordu. Ve bugün flaş karar açıklandı. Okulların açılacağı tarih netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim öğretim yılının takvimini yayımladı. Buna göre 13-17 Kasım tarihlerinde 1. ara yıl tatile çıkacak olan öğrenciler, 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihlerinde de yarıyıl tatili yapacaklar. Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.sınıflar...
09.07.2023 22:35 - Son Güncelleme: 09.07.2023 22:35
Öğrenciler bekliyoru MEB yayınlandı. Yeni eğitim öğretim yılında okulların açılacağı tarih, 1. ve 2. ara tatiller, yarıyıl tatili tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Eğitim öğretim yılının takvimini az evvel açıkladı. Peki MEB okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? İlk ders zili ne zaman çalacak? 1. ve 2. ara tatiller, yarıyıl tatili, kış tatili ne zaman? İşte takvim.
2023-2024 MEB OKULLAR NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇILACAK?
İlk ders zili 11 Eylül'de çalacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu 2023-2024 Eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 11 Eylül 2023 Pazartesi günü açılacak.