🔔İLK DERS ZİLİ NE ZAMAN ÇALACAK 2023-2024? MEB okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 1. ve 2. ara tatiller, yarıyıl tatili, kış tatili...

Öğrenciler bekliyoru MEB yayınlandı. Yeni eğitim öğretim yılında okulların açılacağı tarih, 1. ve 2. ara tatiller, yarıyıl tatili tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Eğitim öğretim yılının takvimini az evvel açıkladı. Peki MEB okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? İlk ders zili ne zaman çalacak? 1. ve 2. ara tatiller, yarıyıl tatili, kış tatili ne zaman? İşte takvim.