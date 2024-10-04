ÖSYM giriş e-Devlet: Ortaögretim KPSS sonuçları! KPSS sonuçları nasıl öğrenilir?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yayımlanan 2024 sınav takvimiyle beraber KPSS ortaöğretim sonuçları açıklanırken adaylar sisteme nasıl giriş yapacaklarını araştırmaya başladı.
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS ortaöğretim takvimiyle birlikte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşmişti. Sonuçlar bugün erişime açılacak.
KPSS ortaöğretim sonuçları nasıl sorgulanacak?
Adaylar 4 Ekim tarihinde KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.