PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Galerileri

ÖSYM giriş e-Devlet: Ortaögretim KPSS sonuçları! KPSS sonuçları nasıl öğrenilir?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken gözler sorgulama ekranına çevrildi. 15 Eylül'de lise mezunları için uygulanan sınavın sonuçlarının 4 Ekim tarihinde yani bugün açıklanması bekleniyor. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim sonuçlarını öğrenmek için adaylar sorgulama ekranına nasıl erişim sağlayacak? İşte habere dair detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 08:50 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 10:05
ÖSYM giriş e-Devlet: Ortaögretim KPSS sonuçları! KPSS sonuçları nasıl öğrenilir?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yayımlanan 2024 sınav takvimiyle beraber KPSS ortaöğretim sonuçları açıklanırken adaylar sisteme nasıl giriş yapacaklarını araştırmaya başladı.

ÖSYM giriş e-Devlet: Ortaögretim KPSS sonuçları! KPSS sonuçları nasıl öğrenilir?

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS ortaöğretim takvimiyle birlikte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşmişti. Sonuçlar bugün erişime açılacak.

ÖSYM giriş e-Devlet: Ortaögretim KPSS sonuçları! KPSS sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS ortaöğretim sonuçları nasıl sorgulanacak?

Adaylar 4 Ekim tarihinde KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

SON DAKİKA