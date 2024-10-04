KPSS ortaöğretim lise mezunu atama taban puanları! KPSS 55-60-65-70-75-80 puanla nereye atanırım?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, hangi kamu kurumlarının alım yapacağı ve adayların hangi puanlarla başvuruda bulunabileceği merak ediliyor.

KPSS 55-60-65-70-75-80 PUANLA NEREYE ATANIRIM?

KPSS'de alınan puanlar, her yıl belirlenen kadro ihtiyaçlarına göre farklılık gösteriyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Örneğin, 60 puanla bazı düşük yoğunluklu yerlerde memur kadrosuna atanmak mümkün olabilirken, daha yüksek puanlar gerektiren pozisyonlar da bulunuyor.