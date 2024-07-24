1 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, 2.7 milyonu aşkın aday için kritik bir dönemeç olan üniversite tercihlerine çevrildi. Yarın başlayacak ve 8 Ağustos'a kadar devam edecek olan tercih maratonunda, gençler hayallerindeki üniversiteye ve bölüme yerleşebilmek için kıyasıya bir mücadeleye girecek.

2 1- Üniversitelerde toplam kaç kontenjan var?



Sabah Gazete'sinden Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, açıköğretim de dâhil olmak üzere üniversitelerdeki genel kontenjan 960 bin 249 oldu. Geçen yıl kontenjanlar 1 milyon 15 bin 840 olarak açıklanmıştı.