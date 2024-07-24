Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, 2.7 milyonu aşkın aday için kritik bir dönemeç olan üniversite tercihlerine çevrildi. Yarın başlayacak ve 8 Ağustos'a kadar devam edecek olan tercih maratonunda, gençler hayallerindeki üniversiteye ve bölüme yerleşebilmek için kıyasıya bir mücadeleye girecek.
1- Üniversitelerde toplam kaç kontenjan var?
Sabah Gazete'sinden Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, açıköğretim de dâhil olmak üzere üniversitelerdeki genel kontenjan 960 bin 249 oldu. Geçen yıl kontenjanlar 1 milyon 15 bin 840 olarak açıklanmıştı.
Bu yıl kontenjanlarda 55 bin 591 azalma yaşandı. 4 yıllık lisans programlarının kontenjanı 454 bin 994 oldu. 2 yıllık önlisansların kontenjanları ise 505 bin 255 olarak belirlendi. Ancak bu sayılara 34 yaş üstü kadın, depremzedeler ve şehit yakınlarına ayrılan kontenjanlar dâhil değil.