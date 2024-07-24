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10 soruda 2024-YKS tercih rehberi || Sıralama mı önemli puan mı? Kaç tercih hakkı var? Üniversite tercih listesi nasıl yapılmalı? Taban puanları ve kontenjanları...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, nefesler tutuldu ve gözler tercih dönemine çevrildi. 2.7 milyonu aşkın adayın üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşacağı tercih maratonu yarın resmen başlıyor. Adayları yoğun bir araştırma ve değerlendirme sürecinin beklediği bu dönemde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var. En önemli husus, tercihlerin puana göre değil başarı sıralamasına göre yapılacak olması. Yani, adayların elde ettikleri puandan ziyade genel sıralamadaki yerleri tercih sürecinde belirleyici olacak. İşte 10 soruda üniversite tercihleri hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 08:54 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 08:54
10 soruda 2024-YKS tercih rehberi || Sıralama mı önemli puan mı? Kaç tercih hakkı var? Üniversite tercih listesi nasıl yapılmalı? Taban puanları ve kontenjanları... 1

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, 2.7 milyonu aşkın aday için kritik bir dönemeç olan üniversite tercihlerine çevrildi. Yarın başlayacak ve 8 Ağustos'a kadar devam edecek olan tercih maratonunda, gençler hayallerindeki üniversiteye ve bölüme yerleşebilmek için kıyasıya bir mücadeleye girecek.

10 soruda 2024-YKS tercih rehberi || Sıralama mı önemli puan mı? Kaç tercih hakkı var? Üniversite tercih listesi nasıl yapılmalı? Taban puanları ve kontenjanları... 2

1- Üniversitelerde toplam kaç kontenjan var?

Sabah Gazete'sinden Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, açıköğretim de dâhil olmak üzere üniversitelerdeki genel kontenjan 960 bin 249 oldu. Geçen yıl kontenjanlar 1 milyon 15 bin 840 olarak açıklanmıştı.

10 soruda 2024-YKS tercih rehberi || Sıralama mı önemli puan mı? Kaç tercih hakkı var? Üniversite tercih listesi nasıl yapılmalı? Taban puanları ve kontenjanları... 3

Bu yıl kontenjanlarda 55 bin 591 azalma yaşandı. 4 yıllık lisans programlarının kontenjanı 454 bin 994 oldu. 2 yıllık önlisansların kontenjanları ise 505 bin 255 olarak belirlendi. Ancak bu sayılara 34 yaş üstü kadın, depremzedeler ve şehit yakınlarına ayrılan kontenjanlar dâhil değil.

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