ÖSYM DGS ek tercih KILAVUZU - ek tercih ROBOTU! 4 yıllık üniversite GEÇİŞ BÖLÜMLERİ! DGS ek tercih KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI 2022!

Ek yerleştirme işleminde, 2022-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan kurallar uygulanacak. 2022-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercih yapacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekiyor.

2022-DGS: EK TERCİH BİLGİLERİ VE TABLOLAR