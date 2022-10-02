KPSS ÖABT zor muydu, kolay mıydı 2022? KPSS ÖABT 2022 ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER FACEBOOK! KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı soruları nasıldı? Sözel-Sayısal Türkçe, Matematik,Tarih, Coğrafya, Fen...

KPSS ÖABT SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?



ÖABT'de adaylara; Sınıf Öğretmenliği ve Yabancı Dil (İngilizce) alanlarında alan bilgisi ile ilgili 45 soru, alan eğitimi ile ilgili 30 soru; diğer tüm alanlarda ise alan bilgisi ile ilgili 60 soru, alan eğitimi ile ilgili 15 soru sorulacaktır.



