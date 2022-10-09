KPSS Önlisans SÖZEL SAYISAL A-B-C-D soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir 2022! osym.gov.tr KPSS Ön Lisans Türkçe, Matematik, Coğrafya, Tarih, Vatandaşlık FULL TAMAMI PDF İNDİR!

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KPSS Ön Lisans soru cevap anahtarının ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. Bugün saat 10:15 itibarıyla başlayan KPSS Ön Lisans sınavına binlerce aday giriş yaptı.Peki, KPSS Ön Lisans soru cevap anahtarı ne zaman yayınlanır? KPSS Ön Lisans cevap anahtarı... Sınav tamamlandıktan sonra soru cevap anahtarının ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor.
09.10.2022 11:28 - Son Güncelleme: 09.10.2022 11:28
9 Ekim KPSS Ön Lisans soruları cevapları sınavın bitmesinin ardından adaylar tarafından merak ediliyor. Saat 10:15 itibarıyla sınava başlayan giren adaylar, sınav sonrasında hemen cep telefonlarına sarıldı.. Peki, KPSS Ön Lisans soru cevap anahtarı ne zaman yayınlanır?