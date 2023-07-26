ÖSYM 2023-YKS TERCİH KILAVUZU PDF İNDİR | osym.gov.tr ile üniversite tercih ekranı (e-Devlet, yokatlas.yok.gov.tr) 2-4 yıllık Lisans Ön Lisans tercih sihirbazı 2023!

Üniversiteye giriş yapmayı hedefleyen öğrenciler için heyecanlı bir dönem başlıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( YKS ) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi için geri sayım sona erdi. Öğrenciler YKS tercih kılavuzunu merakla bekliyor. YKS tercih kılavuzu , öğrencilere üniversiteler ve bölümler hakkında detaylı bilgiler sunuyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? 2023 ÖSYM tkavimine göre YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar YKS tercihlerini ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirecek.

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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak.

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