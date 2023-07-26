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ÖSYM 2023-YKS TERCİH KILAVUZU PDF İNDİR | osym.gov.tr ile üniversite tercih ekranı (e-Devlet, yokatlas.yok.gov.tr) 2-4 yıllık Lisans Ön Lisans tercih sihirbazı 2023!

YKS tercih kılavuzunun erişime açılmasıyla birlikte tercih yapacak öğrenciler de tercih kılavuzunu araştırıyor. Adaylar tercihlerini belirtilen tarihler arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklar. Böylelikle üniversitelerin kaç puanla öğrenci aldığı da görülecek. Peki, 2023-2024 YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, son gün ne zaman? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 20:55 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 20:55
ÖSYM 2023-YKS TERCİH KILAVUZU PDF İNDİR | osym.gov.tr ile üniversite tercih ekranı e-Devlet, yokatlas.yok.gov.tr 2-4 yıllık Lisans Ön Lisans tercih sihirbazı 2023! 1

Üniversiteye giriş yapmayı hedefleyen öğrenciler için heyecanlı bir dönem başlıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi için geri sayım sona erdi. Öğrenciler YKS tercih kılavuzunu merakla bekliyor. YKS tercih kılavuzu, öğrencilere üniversiteler ve bölümler hakkında detaylı bilgiler sunuyor.

ÖSYM 2023-YKS TERCİH KILAVUZU PDF İNDİR | osym.gov.tr ile üniversite tercih ekranı e-Devlet, yokatlas.yok.gov.tr 2-4 yıllık Lisans Ön Lisans tercih sihirbazı 2023! 2

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 ÖSYM tkavimine göre YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar YKS tercihlerini ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirecek.

ÖSYM 2023-YKS TERCİH KILAVUZU PDF İNDİR | osym.gov.tr ile üniversite tercih ekranı e-Devlet, yokatlas.yok.gov.tr 2-4 yıllık Lisans Ön Lisans tercih sihirbazı 2023! 3

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak.

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