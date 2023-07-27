YKS TABAN-TAVAN PUANLARI 2023! 2-4 yıllık üniversite boş kontenjanlar... 2-4 yıllık üniversite boş kontenjanlar, taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimler!

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları nihayet açıklandı ve öğrenciler büyük bir heyecanla bekledikleri tercih dönemine giriş yaptılar. Şimdi ise tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin boş kontenjanlarını, taban puanlarını ve başarı sıralamalarını görebilmek için tercih kılavuzunu detaylıca inceliyorlar. İşte 2023 YKS'de 100, 200 ve 250 puanla alınabilecek üniversiteler ve bölümler hakkında detaylar... Tercih dönemi öncesi adaylar, tercih edecekleri üniversite ve bölümler hakkında detaylı araştırmalar yapıyorlar. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda yer alan boş kontenjanlar, taban puanlar ve başarı sıralamaları, adayların tercihlerini belirlerken önemli bir rehber niteliğindedir.