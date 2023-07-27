2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları nihayet açıklandı ve öğrenciler büyük bir heyecanla bekledikleri tercih dönemine giriş yaptılar. Şimdi ise tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin boş kontenjanlarını, taban puanlarını ve başarı sıralamalarını görebilmek için tercih kılavuzunu detaylıca inceliyorlar. İşte 2023 YKS'de 100, 200 ve 250 puanla alınabilecek üniversiteler ve bölümler hakkında detaylar... Tercih dönemi öncesi adaylar, tercih edecekleri üniversite ve bölümler hakkında detaylı araştırmalar yapıyorlar. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda yer alan boş kontenjanlar, taban puanlar ve başarı sıralamaları, adayların tercihlerini belirlerken önemli bir rehber niteliğindedir.
Tercih yapmadan önce üniversitelerin kontenjanlarını, taban puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenmek oldukça önemlidir. Bu sayede tercihlerinizi daha bilinçli bir şekilde gerçekleştirebilir ve hayallerinizdeki üniversiteye adım atma şansını yakalayabilirsiniz. İşte 2023 YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralaması sorgulama...
YKS TABAN PUANLARI
YKS taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyerek adaylar tercih listesini hazırlayacaklar. En son 2022 yılının taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı.
YKS KONTENJANLARI NEDİR?
YKS programları ve kontenjanları kılavuzu ÖSYM tarafından ön bilgi amaçlı olarak yayımlandı. ÖSYM tarafından yeni tercih kılavuzu yayımlandığı zamanda habere eklenecek.
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