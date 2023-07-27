Milyonlarca öğrenci bu açıklamayı bekliyordu! MEB'den flaş karar, onaylandı! Tek tek açıklandı! 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak derken...

Yaklaşık 19 milyon öğrenci için geri sayım başladı. Yaz tatilinin son bulacağı ve yeni dönemin başlayacağı tarih belli oldu. MEB tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi yayınlandı.
Okulların açılmasına artık sayılı zaman kaldı. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci için heyecan giderek arttı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 yılı eğitim öğretim takvimini yayınladı. Takvime göre okulların açılacağı tarih, 1. dönem ve 2. dönem tatillerin ne zaman olacağı da belli oldu. Bir süredir de gündemde ''4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak'' sorusu sıkça araştırılıyor. Avrupa ülkelerinde 4 günlük çalışma sisteminin denendiğini duyan birçok ki ülkemizde söz konusu sistemin uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. İşte detaylar.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ne göre;
Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak.
İlk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.