Milyonlarca öğrenci bu açıklamayı bekliyordu! MEB'den flaş karar, onaylandı! Tek tek açıklandı! 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak derken...

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Okulların açılmasına artık sayılı zaman kaldı. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci için heyecan giderek arttı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 yılı eğitim öğretim takvimini yayınladı. Takvime göre okulların açılacağı tarih, 1. dönem ve 2. dönem tatillerin ne zaman olacağı da belli oldu. Bir süredir de gündemde ''4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak'' sorusu sıkça araştırılıyor. Avrupa ülkelerinde 4 günlük çalışma sisteminin denendiğini duyan birçok ki ülkemizde söz konusu sistemin uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. İşte detaylar.