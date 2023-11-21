BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA? 21 Kasım 2023 Salı kar tatil olan il ve ilçeler listesi! Valilik açıklamaları: Ardahan, Erzurum...

Bugün (21 Kasım 2023 Salı) tatil mi, okul var mı? Ara tatil kaç gün uzadı? soruları sıkça araştırılıyor. Ara tatilin sona ermesinin ardından Pazartesi günü olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Ara tatilin üzerin kar tatilinin eklenmesiyle öğrenciler bir gün daha tatil yapmış oldu. Gözler bu kez Salı gününe çevrildi. Bu noktada Valilik açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki İstanbul, Bolu, Batman, Van, Bingöl, Zonguldak, Düzce, Karabük, Diyarbakır, Bartın (Amasra), Sinop, Kastamonu, Şile, Erzurum, Sakarya'da bugün okullar tatil mi? İşte 21 Kasım 2023 Salı kar tatil olan il ve ilçeler listesi!