Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencileri ilgilendiriyor! Bu ay... MEB'den flaş karar, ücretsiz!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuru yapıldı. Mart ayına özel yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencileri ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi ve öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amacıyla hazırlanan paket öğrencilere sunuldu. Bakan Özer ayrıca yüz yüze eğitimde alınan yeni tedbir kararlarını açıkladı. Buna göre artık 10 gün içinde aynı sınıfta 2. kez vaka çıkması durumunda sınıfın tamamı temaslı kabul edilmeyecek, yüz yüze eğitime ara verilmeyecek. İşte detaylar...