ÖĞRETMENLERE MÜJDE! 5 yıl ücretli öğretmenlik yapan kadroya alınacak! İşte şartlar ve detaylar...

5 YIL ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK YAPANA KADRO!

Ücretli öğretmenlik yapanlar kendilerine hak tanınması adına çeşitli yolları sık sık denemiştir. 2022 yılında ücretli öğretmenlik yapan kişilerin ders saat ücretleri 28 TL'dir. KPSS'den yeterli puanı alamayan ya da atanamayan öğretmenler ücretli öğretmenlik yapmak zorunda kalmıştır.

Önceki senelerde gerekli şartları sağlayan birçok ücretli öğretmen, kadroya dahil edilmişti. 2022 yılında ise bu durumun olup olmadığı birçok öğretmen tarafından takip edilmektedir. Bu konu hakkında gerekli çalışmalar yapılsa da herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

540 gün boyunca sigorta primi ödenmiş öğretmenler, KPSS sınavından taban puanı almış olan ücretli öğretmenler sözleşmeli öğretmen olarak atanmıştır.

2018 yılında ücretli öğretmenlik yapan 5 bin kişi sözleşmeli öğretmen olarak atanmıştır. Son zamanlarda ücretli öğretmenlik yapan kişiler kadro alımını beklemeye başlamıştır. Ücretli öğretmenlikte alınan kazançlar maalesef diğer öğretmenlikte maaşlara göre oldukça düşüktür.

En son çıkan haberlere göre birçok ücretli öğretmen, atama beklemektedir. Bunun için birçok yerden seslerini duyurmaya çalışan ücretli öğretmenler sevinçli haberi duymak istemektedir. 2022 yılında ücretli öğretmenlerin ders saatlik ücretleri 28.01 TL olmaktadır. 30 saat derse giren bir öğretmen aylık 3.300 TL maaş almaktadır.