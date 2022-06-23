ÖĞRETMENLERE MÜJDE! 5 yıl ücretli öğretmenlik yapan kadroya alınacak! İşte şartlar ve detaylar...
5 yıl boyunca ücretli öğretmenlik yapana kadro geleceği belirtildi. Bu nedenle adaylar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, ücretli öğretmenlik maaşları ne kadar? Ücretli öğretmenlik başvuru şartları neler? Ücretli öğretmenlik başvurualrı ne zaman? İşte merak edilenler...
5 yıl ücretli öğretmenlik yapana kadro geleceğinin açıklanmasının ardından birçok aday konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle en sık aratılanlar arasında ücrelti öğretmenlik maaşları ve ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman sorusu yer alıyor.
5 YIL ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK YAPANA KADRO!
Ücretli öğretmenlik yapanlar kendilerine hak tanınması adına çeşitli yolları sık sık denemiştir. 2022 yılında ücretli öğretmenlik yapan kişilerin ders saat ücretleri 28 TL'dir. KPSS'den yeterli puanı alamayan ya da atanamayan öğretmenler ücretli öğretmenlik yapmak zorunda kalmıştır.
Önceki senelerde gerekli şartları sağlayan birçok ücretli öğretmen, kadroya dahil edilmişti. 2022 yılında ise bu durumun olup olmadığı birçok öğretmen tarafından takip edilmektedir. Bu konu hakkında gerekli çalışmalar yapılsa da herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
540 gün boyunca sigorta primi ödenmiş öğretmenler, KPSS sınavından taban puanı almış olan ücretli öğretmenler sözleşmeli öğretmen olarak atanmıştır.
2018 yılında ücretli öğretmenlik yapan 5 bin kişi sözleşmeli öğretmen olarak atanmıştır. Son zamanlarda ücretli öğretmenlik yapan kişiler kadro alımını beklemeye başlamıştır. Ücretli öğretmenlikte alınan kazançlar maalesef diğer öğretmenlikte maaşlara göre oldukça düşüktür.
En son çıkan haberlere göre birçok ücretli öğretmen, atama beklemektedir. Bunun için birçok yerden seslerini duyurmaya çalışan ücretli öğretmenler sevinçli haberi duymak istemektedir. 2022 yılında ücretli öğretmenlerin ders saatlik ücretleri 28.01 TL olmaktadır. 30 saat derse giren bir öğretmen aylık 3.300 TL maaş almaktadır.
2022 Ücretli Öğretmenlik Başvuruları Ne Zaman?
2022 ücretli öğretmenlik başvuruları için henüz net bir tarih belirtilmedi. Alımların Temmuz ayında yapılması bekleniyor. Ayrıca e-devlet üzerinden kimlik bilgilerinizle giriş yaparak açık ilanları görüntüleyebilirsiniz.
ÜRETLİ ÖĞRETMENLİK ŞARTLARI NELER?
Ücretli öğretmenlik başvuru şartları için öncelikle kişilerin eğitim durumuna bakılır. Gerekli eğitim düzeyine sahip olan kişiler, diğer şartları da sağladığı takdirde ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunabilir. Gerekli olan eğitim durumu koşulları şu şekildedir:
4 yıllık üniversite mezunu (lisans) olmak
2 yıllık üniversite mezunu (ön lisans) olmak
Emekli öğretmen olmak
Bu eğitim düzeyinden daha aşağı kademelerde eğitim alan kişiler, başvuruda bulunamaz. Ayrıca başvuruda bulunabilecek kişilerin sağlaması gereken şartlar da şu şekildedir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
KKTC vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
18 yaşından küçük olmamak
Anayasa ile belirtilmiş olan suçlardan yükümlü olmamak
Türk Ceza Kanunu 53. maddesindeki kapsam dahilinde olmamak
Öğretmenlik vazifesini ifa etmede engelli olmamak, engel olacak sağlık sorunu bulunmamak
Erkek kişiler için askerlik vazifesinin yerine getirilmiş olması, ertelenmesi ya da muaf olunması
Yurt dışı mezunları için denkliğini yurt içi kurumlar tarafından yapmış olmak
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı kurumlarda çalışmamak