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Haberler Eğitim Öğrencilere 663,87 TL ödeme yapılıyor! 5.6.7.8.9.10.11. sınıflar PTT kartı ile alabilecek! MEB duyurdu: 12 ay boyunca...

Öğrencilere 663,87 TL ödeme yapılıyor! 5.6.7.8.9.10.11. sınıflar PTT kartı ile alabilecek! MEB duyurdu: 12 ay boyunca...

Öğrencilere destekler sağlanmaya devam ediliyor. Bunlar arasında en sık bilinen bursluluk paraları oluyor. PYBS bursunu kazanan kişiler bursluluk parası ne zaman yatacak sorusunu merak edip araştırmaya başladı. Aile ekonomisine büyük katkısı olan bu bursu kazandıysanız belirli adımları takip etmeniz gerekiyor. PYBS bursu 1 ayda bir yatırılmak koşuluyla 663,87 TL'ye yükseldi. Peki, bursluluk paraları ne zaman yatacak? Bursluluk İOKBS kazananlar ne zaman para alabilecek? İşte detaylar...

takvim.com.tr
23.09.2022 09:45 - Son Güncelleme: 23.09.2022 09:45
Öğrencilere 663,87 TL ödeme yapılıyor! 5.6.7.8.9.10.11. sınıflar PTT kartı ile alabilecek! MEB duyurdu: 12 ay boyunca...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bursluluk sınavında başarılı olan öğrencilere sağladığı İOKBS bursunun ne zaman yatacağı ve bursluluk sınavı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.Öte yandan MEB tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri için yapılan PYBS sınavı ile ilk kez burs alacak olan öğrenciler bursların ne zaman yatacağını merak ediliyor. İşte merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Öğrencilere 663,87 TL ödeme yapılıyor! 5.6.7.8.9.10.11. sınıflar PTT kartı ile alabilecek! MEB duyurdu: 12 ay boyunca...

2022 İOKBS BURS MİKTARI

Eski ismiyle Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı, yeni ismi ise İOKBS bursu. En yüksek puanı elde eden öğrenciden en düşük puanına göre sıralanır.

Öğrencilere 663,87 TL ödeme yapılıyor! 5.6.7.8.9.10.11. sınıflar PTT kartı ile alabilecek! MEB duyurdu: 12 ay boyunca...

En yüksek puanı alanlar yani sınavdan başarılı bir not elde eden öğrenciler İOKBS bursu kapsamında ayda 1 kez yatırılmak suretiyle 663.87 TL ücret alır. Fakat enflasyon rakamlarından sonra bu miktarın değişmesi söz konusudur. Hali hazırda 2022 İOKBS ücreti 663.87 TL'dir.

Öğrencilere 663,87 TL ödeme yapılıyor! 5.6.7.8.9.10.11. sınıflar PTT kartı ile alabilecek! MEB duyurdu: 12 ay boyunca...

Yıllara Göre Burs Ücretleri;

2018 yılında aylık burs ücreti 234,70 TL

2019 yılında aylık burs ücreti 260,40 TL

2020 yılında aylık burs ücreti 290,66 TL

2020 yılında aylık burs ücreti 310,00 TL

Öğrencilere 663,87 TL ödeme yapılıyor! 5.6.7.8.9.10.11. sınıflar PTT kartı ile alabilecek! MEB duyurdu: 12 ay boyunca...

2021 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL

2021 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL

2022 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL

2022 yılında (Temmuz-Aralık arası) aylık burs ücreti 663,87 TL

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