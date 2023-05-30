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Haberler Eğitim Öğrenciler o tarihte tatil yapacak! Mahmut Özer il il açıkladı! MEB'den kritik okullar kapanıyor müjdesi! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Öğrenciler o tarihte tatil yapacak! Mahmut Özer il il açıkladı! MEB'den kritik okullar kapanıyor müjdesi! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Öğrencilere ''Okullar tatil oluyor'' müjdesi geldi! Haziran ayı geldi çattı, bu noktada yaz tatili hakkında araştırmalar hızlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulların kapanacağı ve yaz tatilin başlayacağı tarihi açıkladı. Öğrenciler için beklenen takvim yayımlandı. 81 il genelinde okul okuyan anaokulu, ilk ve ortaokul, lise öğrencileri MEB'in açıkladığı tarihlerde tatil yapacak ve yine MEB'in açıkladığı tarihlerde de okullarına dönecek. Peki yaz tatili ne zaman başlıyor? Yaz tatili uzadı mı? Okullar ne zaman kapanacak? Gelin birlikte bakalım...

30.05.2023 09:02 - Son Güncelleme: 30.05.2023 09:02
Öğrenciler o tarihte tatil yapacak! Mahmut Özer il il açıkladı! MEB’den kritik okullar kapanıyor müjdesi! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Milyonlarca öğrenci Mayıs ayında peş peşe seçim tatili yaptı. Ayrıca 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta da 2 tatili kaptı. Gözler bu kez yeni açıklamalarda. MEB takvimi yayımladı. O tarihte okullar kapanacak! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencilerine müjdeli haber az evvel geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklama geldi. 81 ilde okul okuyan öğrencileri kapsıyor! Tatil tarihleri belli oldu. Bu yıl okullar o tarihte kapanıp, o tarihte açılacak. Haziran ayının da gelmesiyle beraber belli oldu. İşte detaylar...

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Öğrenciler o tarihte tatil yapacak! Mahmut Özer il il açıkladı! MEB’den kritik okullar kapanıyor müjdesi! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

OKULLAR O TARİHTE KAPANIYOR

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi MEB tarafınfan yayımlandı. Böylelikle yaz tatilinin başlangıç tarihi belli oldu.

Öğrenciler o tarihte tatil yapacak! Mahmut Özer il il açıkladı! MEB’den kritik okullar kapanıyor müjdesi! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Buna göre; 12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlayacak.

Öğrenciler o tarihte tatil yapacak! Mahmut Özer il il açıkladı! MEB’den kritik okullar kapanıyor müjdesi! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.

Öğrenciler o tarihte tatil yapacak! Mahmut Özer il il açıkladı! MEB’den kritik okullar kapanıyor müjdesi! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

10 İLDE TELAFİ EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirdi.

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