Öğrenciler o tarihte tatil yapacak! Mahmut Özer il il açıkladı! MEB’den kritik okullar kapanıyor müjdesi! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Milyonlarca öğrenci Mayıs ayında peş peşe seçim tatili yaptı. Ayrıca 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta da 2 tatili kaptı. Gözler bu kez yeni açıklamalarda. MEB takvimi yayımladı. O tarihte okullar kapanacak! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencilerine müjdeli haber az evvel geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklama geldi. 81 ilde okul okuyan öğrencileri kapsıyor! Tatil tarihleri belli oldu. Bu yıl okullar o tarihte kapanıp, o tarihte açılacak. Haziran ayının da gelmesiyle beraber belli oldu. İşte detaylar...