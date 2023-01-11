Ocak ayı ÖZDEMİR TYT DENEME 3 SORU VE CEVAPLARI! 2023 Özdebir YKS TYT deneme A-B soru kitapçığı ve cevap anahtarı FULL TAMAMI PDF İNDİR!

Ocak ayında uygulanacak Özdebir YKS 3 deneme sınavına katılacak öğrenciler sınav sonrası sıklıkla soru ve cevapları araştırıyor. Peki Özdebir Ocak ayı sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? Özdemir TYT deneme 3 soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?