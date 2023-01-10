TYT deneme sınavı soru kitapçığı... Krallar Karması TYT CEVAP ANAHTARI A-B-C kitapçığı! Krallar Karması Türkiye geneli 2023 sonuçları açıklandı mı?
Krallar Karması TYT deneme sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak merak ediliyor. Sınava katılan öğrenciler 'Krallar Karması Türkiye geneli 2023 sonuçları açıklandı mı? Krallar Karması TYT CEVAP ANAHTARINA nasıl bakılır?' sorularına yanıt arıyor. İşte TYT deneme sınavı soru kitapçığı ve cevapları...
10.01.2023 17:06 - Son Güncelleme: 10.01.2023 17:06
KRALLAR KARMASI TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI HAKKINDA BİLGİLER
1. Oturum TYT (Temel Yeterlilik Testi)
TYT Oturumunda; Türkçe ve Temel Matematik Testleri 40'ar sorudan, 20 Sosyal Bilimler (coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe, tarih) sorusu ve 20 Fen Bilimleri sorusu (biyoloji, fizik, kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer aldı.