ÜNİVERSİTELER AÇILDI MI, ne zaman açılacak? Nisan ayında yüz yüze eğitim var mı? YÖK Erol Özvar son dakika açıklama! Hazırlık, ön lisans, lisans...
YÖK SON DAKİKA: ÜNİVERSİTELER SON DURUM! Üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime geçecek, Nisan ayında üniversiteler açılacak mı soruları son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Deprem felaketi sonrası üniversitelerde uzaktan eğitime geçildi. Öğrenciler yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merakla araştırmaya başladı. Bu noktada YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki Nisan ayında yüz yüze eğitim var mı, başlayacak mı? İşte Özvar'ın konuya ilişkin açıklamaları...
Üniversitelerde son durum gündemde yüzbinlerce hazırlık, ön lisans, lisans, yükselisans öğrencileri tarafından sıkça araştırılıyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen peş peşe iki depremin ardından ülke genelindeki üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmişti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan son açıklamada Nisan ayı başında alınan kararın yeniden gözden geçirileceği ifade edilmişti. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? Nisan ayında yüz yüze eğitim var mı? İşte YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklamaları ve 2022-2023 akademik takvim hakkında detaylar...
ÜNİVERSİTELER AÇILDI MI, NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇILACAK?
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yaptığı açıklamada illerin tekrar kalkınması için üniversitelerin önemli olduğu vurgusu yaptı.