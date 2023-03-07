ÜNİVERSİTELER AÇILDI MI, ne zaman açılacak? Nisan ayında yüz yüze eğitim var mı? YÖK Erol Özvar son dakika açıklama! Hazırlık, ön lisans, lisans...

Üniversitelerde son durum gündemde yüzbinlerce hazırlık, ön lisans, lisans, yükselisans öğrencileri tarafından sıkça araştırılıyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen peş peşe iki depremin ardından ülke genelindeki üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmişti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan son açıklamada Nisan ayı başında alınan kararın yeniden gözden geçirileceği ifade edilmişti. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? Nisan ayında yüz yüze eğitim var mı? İşte YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklamaları ve 2022-2023 akademik takvim hakkında detaylar...