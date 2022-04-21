Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş karar, duyuru geldi! MEB'de yeni dönem! Mahmut Özer önemli gelişmeleri peşi sıra açıkladı! Cuma günü itibariyle...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama geldi. Ramazan Ayı devam ederken Sabancı Öğretmenevi'nde yapılan iftar programına katılan Özer burada çok önemli bilgiler verdi. Yeni döneme adım adım! Bakan Özer, ''Cuma günü itibariyle yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz. '' dedi ve ayrıca yayınlandığı zaman da hem eğitim programı tarihini hem de sınav tarihinin paylaşılacağını bildirdi. İşte son dakika gelişmenin detayları...
Sabancı Öğretmenevi'nde yapılan iftar programında öğretmenlerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer burada çok önemli açıklamalarda bulundu. Özer'in yanı sıra İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, ilçe milli eğitim müdürleri ve çok sayıda öğretmenin de katıldığı programda öğretmenlerin ramazan ayını kutlayan Bakan Özeri önce yüz yüze eğitimdeki kararlılıklarının bir kez daha altını çizdi ve sonrasında peş peşe yeni gelişmeleri duyurdu.
Özer, "Yaklaşık 8 ay önce göreve başladığımız zaman 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasına bir aydan az kısa süre kalmıştı. Yaklaşık bir buçuk yıl Kovid-19 salgınından dolayı ara verilen yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde 6 Eylül 2021'den itibaren başladık. Devir teslim töreninde özellikle okulların yüz yüze açılması için vakaların sıfırlanmasını beklemeyeceğimizi özellikle vurguladım. Daha sonra okulların ilk açılacak ve son kapatılacak mekanlar olduğunu vurguladıktan sonra son nokta olarak da Türkiye'de okulların açık kalmasının bir eğitim meselesi olmaktan çıkıp bir milli güvenlik meselesine dönüştüğünü vurguladım. Siz değerli arkadaşlarımızla birlikte kararlı bir şekilde çıkmış olduğumuz yolda bu noktalara gelebildik" diye konuştu.
"Okullaşma oranı yüzde 14'ten yüzde 90'a ulaştı"
18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmenin olduğu, 151 ülkenin nüfusundan daha fazla nüfusa sahip eğitim sistemine sahip olduklarını söyleyen Bakan Özer, eğitimde çoğu ülkenin 40-50 yılda gerçekleştireceği büyümeyi 19 yılda gerçekleştirdiklerini belirtti.
Okullaşma oranının da 19 yılda arttığını belirten Özer, "2000'li yıllarda yüz öğrencimizden sadece 44 öğrencimiz liseye erişebilirken bugün 90'a çıktı bu oran. Beş yaşındaki okul öncesindeki okullaşma oranı yüzde 14'ten yüzde 90'a ulaştı. İlkokulda zaten cumhuriyetin kuruluşundan itibaren eğitimde, okullaşma oranlarıyla ilgili çok büyük problemleri yoktu" ifadelerini kullandı.