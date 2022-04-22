Ankara’da lise öğrencileri karasal iklimde muz avokado incir limon zeytin ve hurma yetiştiriyor

Kendi saksılarımızda yetiştirdiğimiz limon ve muzlarımız var. Çocuklarımızı bu şekilde İç Anadolu ikliminde bu bitkilerin yetiştirilebileceğine olan inançlarını arttırıyoruz. Bu, öğrenciler üzerinde bir şeyi yapabilme idrakini ve azmini ortaya çıkarıyor" diye konuştu.

