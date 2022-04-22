Ankara'da lise öğrencileri karasal iklimde muz avokado incir limon zeytin ve hurma yetiştiriyor
Ankara'da gün ışığından faydalanılması için 'etfe çatı' modeliyle tasarlanıp, yazılım sistemleriyle ısısı sabit tutularak Akdeniz iklimi oluşturulan Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, sıcak bölgelere özgü muz, avokado, incir, limon, zeytin, hurma yetiştiriyor.
Etimesgut ilçesinde 343 öğrencinin eğitim gördüğü Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, muzdan avokadoya, incirden limona, zeytinden hurmaya kadar sıcak bölgelerde üretilen bitki ve meyveleri yetiştiriyor.
İç Anadolu ikliminde Akdeniz iklimi ürünlerini yetiştirip, gelişim süreçlerini inceleme şansı buluyor. Okul müdürü Mustafa Aydın, okulda kendi enerjilerini ürettiklerini, enerjiyi verimli kullandıklarını ve yenilenebilir teknolojiler alanında endüstriyel uygulamalar gerçekleştirdiklerini söyledi.
Aydın, teraryum etkisi olan atrium alanında çocuklarla birlikte Akdeniz iklimine yönelik bitkileri yetiştirdiklerini kaydederek, "Okulumuzun çatısı 'etfe çatı' modeliyle tasarlandı. Gündüz okulda herhangi bir elektrik yakmaya gerek kalmadan doğal aydınlatma ile gün ışığını içeriye alıyoruz.
Gün ışığından ileri derecede faydalanıp, enerji verimliliğinde en üst safhayı oluşturmuş oluyoruz. Şu an burası 25 derece. Ortamdaki ısıyı sabit tutmak için yaz-kış bilgisayar sistemiyle çalışıyoruz. Dolayısıyla bu ortamların sıcaklığı yazılımlar tarafından kontrol ediliyor ve ısı sürekli kontrol altında.