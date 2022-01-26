Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti! Mahmut Özer resmen duyurdu! 25 günde tamamlandı 81 ili kapsıyor! MEB...

Milli Eğitim Bakanlığı yeni gelişmeleri bildirdi. 81 ildeki tüm öğrencileri ilgilendiriyor. Kütüphanesiz okul kalmadı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer detayları tek tek açıkladı. 25 gün süren projeyi anlattı. Buna göre okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak için 2021 yılı Ekim ayı sonunda "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi başlatılmıştı. 31 Aralık 2021 tarihinde tamamlanan proje ile tam 16 bin 361 yeni kütüphane yapıldı. Ayrıca kitap sayısı da 28 milyondan 42 milyona çıkarıldı.