Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti! Mahmut Özer resmen duyurdu! 25 günde tamamlandı 81 ili kapsıyor! MEB...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) güzel haberi duyurdu. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklamayı Mahmut Özer yaptı. 81 ilde tüm okullarda proje kapsamında geri dönüşüm yoluyla kütüphane yaptıklarını belirten Özer, ''2021 yılı sonunda kütüphanesiz okul kalmadı. Kütüphanelerdeki kitap sayısını da 28 milyondan yaklaşık 42 milyona yükselttik.'' dedi. Eğitimde fırsat eşitliği adına önemli bir adım atan MEB böylelikle 25 günde tamamlanan proje ile 81 ildeki okullara geri dönüşüm yoluyla 250 yeni kütüphane kazandırmış oldu. İşte Mahmut Özer'in açıklamaları...
Milli Eğitim Bakanlığı yeni gelişmeleri bildirdi. 81 ildeki tüm öğrencileri ilgilendiriyor. Kütüphanesiz okul kalmadı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer detayları tek tek açıkladı. 25 gün süren projeyi anlattı. Buna göre okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak için 2021 yılı Ekim ayı sonunda "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi başlatılmıştı. 31 Aralık 2021 tarihinde tamamlanan proje ile tam 16 bin 361 yeni kütüphane yapıldı. Ayrıca kitap sayısı da 28 milyondan 42 milyona çıkarıldı.
Eğitimde fırsat eşitliği için atılan adımlardan güzel haberler geliyor. MEB okullarda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" ve "Sıfır Atık" projelerini birleştirti. 81 ilde geri dönüşüm yoluyla 250 kütüphane yapma kararı alındı karar hemen uygulamaya döküldü ve 25 gün sonra netice geldi.
Kütüphane kurmak için tüm illerde toplanan atık malzemeler atölyelerde idareci, öğretmen ve öğrenciler tarafından işlenerek çalışmalara başlandı. Kullanılmayan paneller, tahtalar, sıralar, masalar, demirler, kâğıtlar, camlar, kasalar, kutular, lastikler, bilgisayar parçaları, müzik aletleri, dolaplar, kablo makaraları, ipler, tekstil malzemeleri sıfır atık projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler tarafından dönüştürülerek masa, kitaplık rafı, sandalye, sehpa, aksesuar ve aydınlatma ürünleri olarak kütüphanede kullanıma uygun hâle getirildi.