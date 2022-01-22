Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den kritik açıklama geldi! MEB flaş gelişmeyi duyurdu ve uzatıldı! Öğrenciler 7 Şubat'a kadar...
2021-2022 eğitim öğretim senesinin 1. devresi dün sona erdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlamıştı. Normalleşmeye geçilmesiyle eş güdümlü 1. dönemin tamamını yüz yüze alan öğrenciler 21 Ocak Cuma günü de son derslerine girdi. MEB'e bağlı okullarda karneler geçen sene dijital ortamda verilirken, bu sene yüz yüze okullarda dağıtıldı. Karnelerini alan öğrenciler 2 haftalık yarısene tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğrencilere bir duyuru yaptı. Buna göre olumsuz hava şartları nedeniyle seçmeli dersler amacıyla tercih süreci uzatıldı. İşte detaylar...
Milyonlarca öğrenci 21 Ocak'ta 1. dönem karnelerini yüz yüze teslim aldı. MEB'in 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimine göre 4 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili 4 Şubat'ta sona erecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kritik bir açıklamada bulundu. Bakan Özer, ''Seçmeli dersler için tercih süreci 7 Şubat'a kadar uzatıldu. '' dedi. Sömestr olarak da bilinen yarıyıl tatili hakkında da uzatılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Özer'den o iddialara da net yanıt geldi. İşte Mahmut Özer'den konuya ilişkin son dakika açıklamalar...
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı." denildi.
TERCİH YAPAMAYAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?
Öğrenciler, 2022-2023 eğitim öğretim yılında almak istedikleri seçmeli derslere ilişkin tercih formunu okul yönetimine teslim edecek. Seçmeli derler, öğrencilerin talepleri, öğretmen sayısı ve fiziki imkanlar çerçevesinde okul yönetimlerince açılacak. Süresi içinde tercih yapmayan öğrencilerin seçmeli dersleri de okul idaresince belirlenecek.