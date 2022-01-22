Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den kritik açıklama geldi! MEB flaş gelişmeyi duyurdu ve uzatıldı! Öğrenciler 7 Şubat’a kadar...

Milyonlarca öğrenci 21 Ocak'ta 1. dönem karnelerini yüz yüze teslim aldı. MEB'in 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimine göre 4 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili 4 Şubat'ta sona erecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kritik bir açıklamada bulundu. Bakan Özer, ''Seçmeli dersler için tercih süreci 7 Şubat'a kadar uzatıldu. '' dedi. Sömestr olarak da bilinen yarıyıl tatili hakkında da uzatılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Özer'den o iddialara da net yanıt geldi. İşte Mahmut Özer'den konuya ilişkin son dakika açıklamalar...