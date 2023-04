Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’’Sona erdireceğiz’’ diyerek uyardı! MEB’den flaş karar, onaylandı! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflarda...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde sınava hazırlanan öğrencilerin görüşlerinin yer aldığı bir videolu mesaj paylaştı. Özer, mesajında "Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur. Her şart altında eğitim ilkemizle afet bölgesinde LGS ve YKS'ye girecek öğrencilerimiz için 809 noktada DYK düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.