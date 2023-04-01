Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ''Sona erdireceğiz'' diyerek uyardı! MEB'den flaş karar, onaylandı! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflarda...
MEB'den flaş karar, onaylandı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ''Sona erdireceğiz'' diyerek uyardı! Özer, tüm öğrencileri kapsadığını belirterek tarih verdi. Peki Nisan ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? YKS, LGS sınavında hangi konular çıkmayacak? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gelen son dakika gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son olarak yeni kritik açıklamalarda bulundu. Deprem felaketi, kar yağışı derken son aylarda öğrenciler okullarına gitmekte zorlandı. Bu noktada sık sık Mahmut Özer'in açıklamaları araştırılıyor. Bakan Özer son açıklamasında milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni kararları duyurdu. Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflarda ara tatil o tarihte yapılacak, okullar o tarihte kapanacak. İşte detaylar...
Deprem sonrası Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde sınava hazırlanan öğrencilerin görüşlerinin yer aldığı bir videolu mesaj paylaştı. Özer, mesajında "Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur. Her şart altında eğitim ilkemizle afet bölgesinde LGS ve YKS'ye girecek öğrencilerimiz için 809 noktada DYK düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.
DEVAM ŞARTI YOK!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ayrıca canlı yayınında deprem bölgesindeki okullarda devam şartı aranmayacağını açıklamıştı.
Bakan Özer, "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak." demişti.