Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’İstanbul’da yeni bir başlangıç’ deyip duyurdu! MEB okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler! Bundan sonra...

"Okulların ilk açılacak ve son kapanacak yerler olduğu okulların açık kalmasının bir eğitim meselesi değil, bir milli güvenlik meselesi olduğu söylemini sadece bir retorik olmadığı kararlı bir iradenin arkasında olduğunu tüm Türkiye görmüş oldu ve tüm Türkiye şunu gördü. Gerekli önlemler alındığı zaman en güvenli, en korunaklı mekanlar bu toplumda okullardır" diye konuşan Mahmut Özer, aynı zamanda öğrencilerin iyi ortamlarda yetişmelerini sağlayabilmek için bakanlığın tüm imkanlarını seferber ettiğini dile getirdi.