Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'erken başladık' diyerek duyurdu! MEB'den flaş karar! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den kritik açıklamalar geldi. Milyonlarca öğrenci yaz tatilinin keyfini çıkartırken bir yandan da 2022-2023 eğitim öğretim yılı için heyecanla bekliyor. Bakan Özer katıldığı programda eğitim gündemini değerlendirdi. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencilerini ilgilendiren peşi sıra açıklamalarda bulundu. ''Eğitim öğretim hazırlıklarına erken başladık. '' diyen Özer sözlerine şöyle devam etti; ''2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını, okulların temizlik malzemesinden kırtasiye malzemesine, küçük onarımlarından büyük onarımlarına, okul donatımlarına kadar tüm ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilmek için tüm illerimizde, tüm arkadaşlarımla birlikte sahadayız. Bu ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. '' İşte detaylar...
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Anadolu Soruyor' programında eğitim gündemine dair açıklamalarda bulundu. Okulların 17 Haziran'da kapatıldığını anımsatan Bakan Özer 1.5 yıl eğitime aradan sonra ilk defa kararlı bir şekilde tek bir gün bile okulların kapalı kalmadığı bir dönemi geçirdiklerini ifade etti. Yeni eğitim dönemini bekleyen öğrenciler için de hazırlıklara çok önceden başladıklarını belirtti. MEB takvimine göre 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı, 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. İşte Özer'in yeni eğitim dönemi hakkındaki önemli açıklamaları...
MEB'DEN 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAKKINDA AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan moderatörlüğünde, Anadolu'da pek çok televizyon kanalı tarafından canlı yayımlanan programda eğitim gündemini değerlendirdi.
Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:
6 Eylül'de başlamış olduğumuz 2021-2022 eğitim öğretim yolculuğunu 17 Haziran'da tamamladık. Bu dönem çok kritik bir dönemdi. Bir buçuk yıl eğitime aradan sonra ilk defa kararlı bir şekilde tek bir gün bile okulların kapalı kalmadığı bir dönemi geçirdik.
Bir buçuk yıllık kovid-19 sürecinden sonra bu dönem gerçekten böyle bir sürecin yaşanması çok kıymetliydi. Bu sene de biz eğer uzaktan eğitimle süreci devam ettirmiş olsaydık gerçekten çok büyük bir kayıp olacaktı. Bildiğiniz gibi okullar sadece eğitim öğretimin yapıldığı yerler değil. Aynı zamanda çocuklarımızın tüm eğitim kademelerinde kişisel gelişimlerini, psikososyal gelişimlerini, akran eğitimlerini, kültürel sosyal faaliyetleri yaptıkları mekânlar.