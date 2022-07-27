Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’erken başladık’ diyerek duyurdu! MEB’den flaş karar! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime...

Bir buçuk yıllık kovid-19 sürecinden sonra bu dönem gerçekten böyle bir sürecin yaşanması çok kıymetliydi. Bu sene de biz eğer uzaktan eğitimle süreci devam ettirmiş olsaydık gerçekten çok büyük bir kayıp olacaktı. Bildiğiniz gibi okullar sadece eğitim öğretimin yapıldığı yerler değil. Aynı zamanda çocuklarımızın tüm eğitim kademelerinde kişisel gelişimlerini, psikososyal gelişimlerini, akran eğitimlerini, kültürel sosyal faaliyetleri yaptıkları mekânlar.