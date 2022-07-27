Maaş gibi burs fırsatı! Ayda 6000 TL'ye kadar destek! Kimler faydalanabiliyor? İşte tüm detaylar...
Üniversitelerin pek çok mühendislik bölümü öğrencilere okurken maaş gibi burs kazandırıyor. Öğrenciler ayda 6 bin liraya kadar burs alırken, staj ve iş avantajı da elde ediyor.
27.07.2022 06:58 - Son Güncelleme: 27.07.2022 06:58
Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) sektörlerle yaptığı iş birlikleri kapsamında, bu yılki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinde belli bölümleri seçecek öğrenciler, geri ödemesiz burslarla desteklenecek.
■ YAPAY ZEKAYA DA YÖK BURSU: YÖK, bu yıl temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji, matematik) programlarına ilk 15 tercihinde yer verecek ve ilgili programlara ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere geri ödemesiz başarı bursu verecek.
Bunun yanında YÖK, yapay zeka mühendisliği ile yapay zeka ve veri mühendisliği lisans programlarını da kapsama aldı.