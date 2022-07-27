Maaş gibi burs fırsatı! Ayda 6000 TL'ye kadar destek! Kimler faydalanabiliyor? İşte tüm detaylar...

■ YAPAY ZEKAYA DA YÖK BURSU: YÖK, bu yıl temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji, matematik) programlarına ilk 15 tercihinde yer verecek ve ilgili programlara ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere geri ödemesiz başarı bursu verecek.