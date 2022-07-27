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Haberler Eğitim Maaş gibi burs fırsatı! Ayda 6000 TL'ye kadar destek! Kimler faydalanabiliyor? İşte tüm detaylar...

Maaş gibi burs fırsatı! Ayda 6000 TL'ye kadar destek! Kimler faydalanabiliyor? İşte tüm detaylar...

Üniversitelerin pek çok mühendislik bölümü öğrencilere okurken maaş gibi burs kazandırıyor. Öğrenciler ayda 6 bin liraya kadar burs alırken, staj ve iş avantajı da elde ediyor.

27.07.2022 06:58 - Son Güncelleme: 27.07.2022 06:58
Maaş gibi burs fırsatı! Ayda 600n TL’ye kadar destek! Kimler faydalanabiliyor? İşte tüm detaylar...

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) sektörlerle yaptığı iş birlikleri kapsamında, bu yılki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinde belli bölümleri seçecek öğrenciler, geri ödemesiz burslarla desteklenecek.

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Maaş gibi burs fırsatı! Ayda 600n TL’ye kadar destek! Kimler faydalanabiliyor? İşte tüm detaylar...

YÖK lisans destek bursunun da kapsamı genişletilecek..

Maaş gibi burs fırsatı! Ayda 600n TL’ye kadar destek! Kimler faydalanabiliyor? İşte tüm detaylar...

■ YAPAY ZEKAYA DA YÖK BURSU: YÖK, bu yıl temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji, matematik) programlarına ilk 15 tercihinde yer verecek ve ilgili programlara ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere geri ödemesiz başarı bursu verecek.

Maaş gibi burs fırsatı! Ayda 600n TL’ye kadar destek! Kimler faydalanabiliyor? İşte tüm detaylar...

Bunun yanında YÖK, yapay zeka mühendisliği ile yapay zeka ve veri mühendisliği lisans programlarını da kapsama aldı.

Maaş gibi burs fırsatı! Ayda 600n TL’ye kadar destek! Kimler faydalanabiliyor? İşte tüm detaylar...

Şu anda 3 bin 23 öğrenciye aylık bin lira burs verilmeye devam ediliyor.

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