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Mezun olunca atanması en kolay bölümler bunlar! 2022 YKS tercihi yapacaklar dikkat! Lisans, önlisans, AÖF iş bulma garantili bölümler!

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, kolay iş bulunan meslekleri ve yüzdelerini açıkladı. YKS tercihi yapacak adaylar ise konuyla ilgili detayları merak ediyor. İşte Türkiye'de en kolay iş bulan bölümler ve meslekler...

takvim.com.tr
28.07.2022 11:10 - Son Güncelleme: 28.07.2022 11:10
Mezun olunca atanması en kolay bölümler bunlar! 2022 YKS tercihi yapacaklar dikkat! Lisans, önlisans, AÖF iş bulma garantili bölümler!

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla okul ve bölüm tercihi yapacak olan öğrenciler atanması ve iş bulması en kolay bölümleri merak ediyor. Peki, atanması en kolay bölümler neler? İş bulması en kolay bölümler neler? İşte merak edilenler...

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Mezun olunca atanması en kolay bölümler bunlar! 2022 YKS tercihi yapacaklar dikkat! Lisans, önlisans, AÖF iş bulma garantili bölümler!

"ÜNİ-VERi" bilgilerine göre ülkemizde en kolay iş bulan mesleklerin başında tıp fakültesi mezunları geliyor.

Mezun olunca atanması en kolay bölümler bunlar! 2022 YKS tercihi yapacaklar dikkat! Lisans, önlisans, AÖF iş bulma garantili bölümler!

Yine listenin ilk sıralarında eczacılık, hemşirelik, odyoloji ve fizyoterapi gibi sağlık alanları yer alıyor.

Mezun olunca atanması en kolay bölümler bunlar! 2022 YKS tercihi yapacaklar dikkat! Lisans, önlisans, AÖF iş bulma garantili bölümler!

1- TIP:
Birinci sırada tıp fakültesi mezunları yer alıyor. Tıp fakültesi mezunlarının kamuda iş bulma oranı yüzde 100. Mezuniyet sonrası 6 aylık dönemde iş bulma olasılıkları ise yüzde 91.5.

Mezun olunca atanması en kolay bölümler bunlar! 2022 YKS tercihi yapacaklar dikkat! Lisans, önlisans, AÖF iş bulma garantili bölümler!

2- ECZACILIK:
İkinci sırada ise eczacılık mezunları yer alıyor. Mezuniyet sonrası iş bulma olasılığı 67.9, mezun olmadan iş bulma oranı ise yüzde 3.3. Eczacılık bitirip kamuda iş bulmak ise oldukça zor.

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