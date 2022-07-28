Mezun olunca atanması en kolay bölümler bunlar! 2022 YKS tercihi yapacaklar dikkat! Lisans, önlisans, AÖF iş bulma garantili bölümler!
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, kolay iş bulunan meslekleri ve yüzdelerini açıkladı. YKS tercihi yapacak adaylar ise konuyla ilgili detayları merak ediyor. İşte Türkiye'de en kolay iş bulan bölümler ve meslekler...
28.07.2022 11:10 - Son Güncelleme: 28.07.2022 11:10
YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla okul ve bölüm tercihi yapacak olan öğrenciler atanması ve iş bulması en kolay bölümleri merak ediyor. Peki, atanması en kolay bölümler neler? İş bulması en kolay bölümler neler? İşte merak edilenler...