Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Veliler ve öğrenciler dikkat kaldırılıyor! Önce okul öncesi öğrencileri sonra 1, 2 ve 3. sınıflarda...

Mesleki eğitimde yaptıkları dönüşümde "eğitim- üretim-istihdam" döngüsünü güçlendirmeyi öncelik verildiğini ifade eden Bakan Özer, bu yıl üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç ilin sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olduğu bilgisini verdi.

Özer, şunları kaydetti; "Bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının yaptıkları üretimlerden İstanbul'da 90 milyon, Ankara'da 64 milyon ve İzmir'de 33 milyon liralık gelir elde edildi.