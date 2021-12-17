Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Veliler ve öğrenciler dikkat kaldırılıyor! Önce okul öncesi öğrencileri sonra 1, 2 ve 3. sınıflarda...
Koronvirüs salgını nedeniyle 2 yılı aşkın süredir uzaktan eğitim gören milyonlarca öğrenci 6 Eylül'de okullarına döndü. Sırasıyla ilk ara tatili yapan öğrenciler şimdilerde yarıyıl tatilinin gelmesini bekliyor. Pandemi sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklamaları yakından takip eden öğrenci ve veliler Mahmut Özer'in son dakika açıklamasına kilitlendi. Mahmut Özer duyurdu! Veliler ve öğrenciler dikkat kaldırılıyor! Önce okul öncesi öğrencileri sonra 1, 2 ve 3. sınıflarda...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den kritik açıklamalar geldi. Öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiriyor. Bakan Özer, ''İlk başlangıcı okul öncesinden başlayacağız." dedi. Yeni uygulamayı kullanıma sokacaklarını bildiren Milli Eğitim Bakanı uygulama hakkında da bilgi verdi. Koronavirüs salgınının devam ettiği ülkemizde yüz yüze eğitimde ısrarlı olduklarını ve tedbirlerle ilgili ellerinden gelen her şeyi yapmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Mahmut Özer bu kapsamda yeni çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Özer'in o önemli açıklamaları...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini artırmada önemli katkısı olan döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesini artırmayı sürdürüyor. Bu yıl geçtiğimiz yıla göre üretimden elde edilen gelirin %63 arttığını belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yılın ilk on bir ayında meslek liselerimizin üretim geliri 678 milyon liraya ulaştı. Aralık ayıyla birlikte 2021 yılını çok daha büyük bir artış ile kapatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
Mesleki eğitimde yaptıkları dönüşümde "eğitim- üretim-istihdam" döngüsünü güçlendirmeyi öncelik verildiğini ifade eden Bakan Özer, bu yıl üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç ilin sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olduğu bilgisini verdi.
Özer, şunları kaydetti; "Bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının yaptıkları üretimlerden İstanbul'da 90 milyon, Ankara'da 64 milyon ve İzmir'de 33 milyon liralık gelir elde edildi.
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ GAP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TÜRKİYE BİRİNCİSİ
Okullar bazında üretim sırlamasında 12 milyon 384 bin liralık üretimle Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12 milyon 361 bin liralık üretimle ikinci ve Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11 milyon 754 bin liralık üretimle üçüncü oldu.
ÜRETİMLERDEN MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ 42 MİLYON, ÖĞRETMENLERİ 102 MİLYON LİRA PAY ALDI
Meslek lisesi öğrencileri bu süreçte bir taraftan uygulama becerilerini artırırken diğer taraftan üretime katkıları ölçüsünde asgari ücret kadar gelir de elde edebiliyor. Meslek lisesi öğretmenleri ise üretime katkıları ölçüsünde iki asgari ücret kadar kazanabiliyor.
Üretim gelirlerindeki artışlar, bu kapsamda öğrenci ve öğretmenlerin aldığı ücretlere de pozitif olarak yansıdı.
2020 yılı ilk on bir aylık döneminde döner sermaye gelirlerinden öğrencilere ödenen tutar, 27 milyon lira iken bu yılki miktar %54'lük artışla 42 milyon liraya ulaştı. 2020 yılının aynı döneminde öğretmenlere 68 milyon lira ödendi. Bu yıl miktar, %49'luk artışla 102 milyon liraya ulaştı.''