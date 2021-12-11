MEB’den öğrencilere haber var: 31 Aralık Cuma uzaktan eğitim olacak mı? Yılbaşı tatili kaç gün? 30,31 Aralık ve 1, 2 Ocak tatil mi?

6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitime ilk tatil arası 15-19 Kasım 2021 tarihlerinde olmuştu. Öğrencilerin yanı sıra öğretmenler de bu dönemde okula gelmemiş ve idari izinli sayılmıştı. Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma günü tamamlanacak. Ancak onun öncesinde yılbaşı olacağı için milyonlarca kişi 30,31 Aralık ve 1, 2 Ocak tatil mi? Yılbaşında okullar kaç gün tatil olacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Tatil tarihleri belli oldu! MEB'den öğrencilere haber var. İşte detaylar...