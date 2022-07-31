Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika açıkladı! MEB düğmeye bastı ve karar çıktı! İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 12 Eylül itibariyle...
Okullar açılıyor! Son dakika yeni eğitim öğretim yılı takvimi ortaya çıktı. Okulların ne zaman açılacak sorusu bir süredir yoğun olarak araştırılıyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de konuya ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Peki 2022 okullar ne zaman açılacak? İlk ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman? İşte Bakan Özer'in o açıklamaları...
MEB'den flaş duyuru geldi. Milyonlarca öğrenci şimdilerde yaz tatilinin keyfini çıkartıyor. Milli Eğitim Bakanı son dakika yüz yüze eğitim açıklaması yaptı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin tümünü ilgilendiriyor. Ayrıca öğretmenler ve veliler de bir süredir merakla bekliyordu. Ve sonunda takvim yayımlandı. Bakan Özer ''İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik.'' dedi. Peki okullar ne zaman açılacak? Bu yıl karneler ne zaman verilecek? İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı. Okulların ne zaman açılacağına ilişkin bilgi veren Bakan Mahmut Özer:
"2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik" ifadelerini kullandı.
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, liselere geçiş sistemi kapsamında yapılan yerleştirmelere değinerek yerleştirme sınavlarının hiçbirinin eğitimde kalite göstergesi olmadığını kaydederek, "Son 20 yılda eğitimle ilgili, erişimle ilgili sorunlar çözüldü, demokratikleşmeyle ilgili birçok adım atıldı ve eğitimin kalitesiyle ilgili gerçekten kaliteyi ölçen OECD'nin PISA araştırmaları diyor ki Türkiye performansını sürekli artırıyor. Başka şahide ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.
"Ama bizim kaliteyle ilgili göstermiş olduğumuz göstergelere çok dikkat etmemiz lazım." diyen Özer, "LGS, Çatalca'nın bir performansını gösteremez. Bakanlık olarak paylaşmıyoruz sonuçları. LGS'nin nereden nereye çıktığını nereden biliyorsunuz? Yani Çatalca'dan tüm Türkiye'ye söylemiş olalım bunu. Diyor ki biz veri paylaşımı için o değerlendirme için elde veri olması gerekiyor. Onun için bazı eğitim değerlendirmelerinde, bazı alışkanlıklardan kurtulmamız gerekiyor." dedi.