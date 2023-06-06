BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 6 Haziran 2023 Salı okul tatili olan iller LİSTESİ! MEB- Valilik son dakika açıklamalar! Samsun, Sinop, Ordu...
Okullar tatil mi sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu uyarısı sonrası sıklıkla araştırılır oldu. MEB'e bağlı anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! O illerde şiddetli yağmur nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Peki 6 Haziran 2023 Salı günü okullar tatil mi? İşte Salı okul tatili olan iller LİSTESİ! MEB- Valilik son dakika açıklamalar! Samsun, Sinop, Kastamonu, Rize, Ordu, Bartın...
Bir çok ilde yoğun yağışlar etkisini sürdürüyor. Bazı bölgelerde sel uyarıları yapıldı. Bu noktada 6 Haziran 2023 itibariyle o illerde okullar tatil edildi. Peki okul tatili olan iller hangileri? Yarın okullar tatil mi? İşte MEB- Valilik son dakika açıklamalar! Samsun, Sinop, Kastamonu...
6 HAZİRAN 2023 OKUL TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ
SAMSUN
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle Atakum ilçesinde taşıma merkezi okullar Sarayköy İlkokulu-Ortaokulu, Özören Şehit Metin Aslantürk ilkokulu-Ortaokulu, Taflan Yalı İlkokulu-Ortaokulu, Altınkum İlkokulunda eğitim öğretime 6 Haziran Salı günü ara verildiği bilgisi yer aldı.
Ayrıca Çakırlar, İncesu, Kurugökçe Merkez ve Masatlık, Çamurlugöl ve Kurugökçe Yalı, Elmaçukuru, Kaya Güney, Aslandamı, Kabadüz Mahalleleri Dombalak mevki, Erikli Yeni Mahalle, Kasnakçımermer, Kesirli, Adalar, Ulupınar, Akalan güzergahlarındaki ortaöğretim ve özel eğitim öğrencilerinin izinli sayılmasına karar verildi.
Canik ilçesinde taşıma merkezi okullar ile Uludağ ortaokulu, Canik İmam Hatip Ortaokulu ve Cahit Zarifoğlu İlkokulunda eğitime bir gün ara verildi.
Ayvacık, Salıpazarı ve Ladik'te ise eğitim öğretime tüm okullarda 6 Haziran Salı günü ara verildi.
Diğer ilçelerde ise bir gün süreyle taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrenciler izinli sayılacak.
SİNOP
Sinop'ta sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iki ilçede eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki olumuz hava koşularının devam ettiği ifade edildi.
Alınan tedbirler kapsamında Ayancık, Türkeli ve Erfelek ilçelerinde eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar yer aldı: