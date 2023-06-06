BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 6 Haziran 2023 Salı okul tatili olan iller LİSTESİ! MEB- Valilik son dakika açıklamalar! Samsun, Sinop, Ordu...

Canik ilçesinde taşıma merkezi okullar ile Uludağ ortaokulu, Canik İmam Hatip Ortaokulu ve Cahit Zarifoğlu İlkokulunda eğitime bir gün ara verildi.

Ayvacık, Salıpazarı ve Ladik'te ise eğitim öğretime tüm okullarda 6 Haziran Salı günü ara verildi.

Diğer ilçelerde ise bir gün süreyle taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrenciler izinli sayılacak.