MEB’den yüz yüze eğitimde son dakika gelişmesi! Mahmut Özer 7,8, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ilgilendiren açıklamayı yaptı! O tarihten sonra...

6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim kesintisiz olarak devam ediyor. Son olarak ilkokul, ortaokul ve lise öğrenciler 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında sömestr tatillerini yaptı. 2. dönem için de yüz yüze eğitimde herhangi bir aksamanın olmaması için çalışmalar yapan MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimine göre hareket etmeye devam edecek. Buna göre uzaktan eğitime geçilmesi söz konusu olmayacak Nisan ayında 2. dönem ara tatil uygulanacak. Öte yandan Bakan Mahmut Özer yüz yüze eğitimde 180 günlük yol haritasını tek tek açıkladı. İşte detaylar...