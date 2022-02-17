Başvurularda aileye ait toplam gideri gösterenler karşılıksız, geri ödemesiz alacak! Öğrencilere burs verilecek, her ay tam 600 TL! İşte şartlar...

Üniversite öğrencilerine burs müjdesi geldi. Açıklama AHBAP derneğinden son dakika olarak duyuruldu. Ön lisans ve lisans okuyan öğrenciler AHBAP burs başvurusunda bulunabilecek. Tam 6 ay boyunca karşılıksız, geri ödemesiz burs verilecek. Bursun miktarı ve başvuru şartları da açıklandı. Duyuruya göre şartları taşıyanlara her ay 600 TL ödeme yapılacak. Başvuruların tamamı internet üzerinden yapılacak. Ahbap burs başvurusunda istenen bilgiler arasında mezun olunan lise, eğitim alınan üniversite, aileye ait toplam gelir yer alıyor. İşte detaylar...