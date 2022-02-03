MEB'den son dakika yeni yüz yüze eğitim kararı! Kritik açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi! Hafta sonundan sonra...
Yarıyıl tatili devam ederken milyonlarca öğrenci ve velisi Milli Eğitim Bakanlığından gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Bilindiği üzere 21 Ocak'ta öğrenciler karnelerini almış ve 1. dönem sona ermişti. 24 Ocak'ta da yarıyıl tatili başlamıştı. MEB'in 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimine göre 7 Şubat'ta okullar açılacak. Sömestr tatili boyunca sık sık 'Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim bitecek mi? Yarıyıl tatili uzatılacak mı?' soruları gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sorulara son noktayı koydu. MEB'den son dakika yeni yüz yüze eğitim kararı geldi. Hafta sonundan sonra...
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda okuyan tüm öğrencileri ilgilendiriyor. 81 ildeki öğrenciler dikkat! Kritik açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Sömestr tatilinin sonuna yaklaşılırken MEB'den önemli bir açıklama yapıldı. Milyonlarca öğrenci ve velisi bekliyordu. Öğretmenler de yakıntan takip ediyordu. Koronavirüs salgını sürecinde okulların son durumu gündemde yer alıyor. Vakaların artması nedeniyle yüz yüze eğitimin bitip bitmeyeceği araştırılırken Bakan Özer tüm sorulara yanıt verdi. İşte son dakika açıklamanın detayları...
15 tatil diye de bilinen Sömestr tatili 24 Ocak Pazartesi günü başladı. Öğrenciler 7 Şubat'ta okulların açılmasını beklemeye başladılar. MEB 2021- 2022 takvimine göre yarıyıl tatili 4 Şubat tarihinde sona erecek. Okullarda uzaktan (online) eğitime geçip geçmeyeceği ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından son dakika açıklama yapıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama töreninde konuştu. Yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da takdirle karşılandığını görüyoruz. İnşallah sizlerin çabasıyla eğitim - öğretim senemizin ikinci dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz" dedi.