Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen duyurdu! Flaş yüz yüze eğitim kararı! MEB harekete geçti! Pazartesi günü okullar...
Koronavirüste yeni varyantın ortaya çıkmasından sonra yüz yüze eğitime ara verilecek mi verilmeyecek mi merak ediliyordu. Öğrencilerin yarıyıl tatiline girmesinden sonra da tatilin uzatılacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. 2022 MEB takvimine göre sömestr tatili 24 Ocak- 4 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Ancak iddialar sonrası MEB'den gelecek son dakika açıklamalar yakından takip edilmeye başlandı. Tatilin bitmesine az bir süre kala hem Bakan Mahmut Özer hem de Başkan Erdoğan konuya ilişkin net konuştu. İşte ayrıntılar...
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile anne babalar merakla bekliyordu ve kesinleşti! Okulların son durumu, yüz yüze eğitimde son dakika açıklamalar milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. Pandemi devam ederken yüz yüze eğitim 6 Eylül'de tedbirler eşliğinde açılmıştı. Son olarak 21 Ocak'ta 1. dönem sona erdi. Öğrenciler 24 Ocak'ta yarıyıl tatiline girdi. 2. döneme az bir süre kala Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik açıklamalar geldi. Yarıyıl tatili uzatılacak mı? Yüz yüze eğitim bitti mi? 2. dönem okullar açılacak mı? belli oldu. İşte son dakika o önemli açıklamalar...
Erdoğan gençlerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması konusundaki kararlılıklarını her fırsatta ve zeminde açıkça ifade ettiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Öğretmenlerimizle öğrencilerinin bir daha ayrı kalmaması, çocuklarımızın okul ortamından uzaklaşmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Hamdolsun 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemini salgına rağmen son derece başarılı bir şekilde tamamladık. Değerli öğretmenlerimizin gayretleri, velilerimizin aldığı tedbirler ve öğrencilerimizin kurallara uyması sayesinde okullarımızı açık tuttuk. Son 100 yılın en ciddi krizi olarak nitelenen bu salgın sürecinde elbette bazı sıkıntılarla, zorluklarla, hatta engellemelerle karşılaştık. Özellikle milletle ve milletin gündemiyle hiçbir bağı olmayan kimi çevrelerin haksız, mesnetsiz, tamamen abartılı eleştirilerine maruz kaldık. Sürekli karamsarlık aşılayarak, öğretmen ve öğrencilerimizin yüreklerine korku salarak bu süreci sabote etmeye çalıştılar. Hayal mahsulü bilgilerle sosyal medya mecralarını da kullanarak insanımızı yanlış yönlendirmenin çabası içerisinde oldular."
Devlet olarak, gençlerle okulları arasına kimsenin, hiçbir bariyerin girmesine müsaade etmediklerini vurgulayan Erdoğan, "Salgının yol açtığı meşakkatlere rağmen, eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduk. Eğitimin tüm paydaşlarının aynı hedef etrafında kenetlenmesini sağlayarak, koordinasyonu artırarak, okul-veli iş birliğini güçlendirerek, bu kritik dönemi hep birlikte alnımızın akıyla atlattık." sözlerini sarf etti.