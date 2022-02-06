MEB'den son dakika 'okul' kararı! Kritik açıklama süratle geldi Mahmut Özer bildirdi! Hem öğrenciler, hem de öğretmenler...
2. dönemin başlamasını bekleyen milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli bir yandan da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. 7 Şubat'ta okulların açılacağı kesinleşti. Bakan Özer katıldığı bir televizyon programında kritik açıklamalarda bulundu ve yüz yüze eğitimdeki son durumu aktardı. Yarıyıl tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Özer, '' Zor bir süreçti. Hem öğrenciler, hem de öğretmenler açısından. '' dedi. Öte yandan bazı illerde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. İşte 7 Şubat'tta okul tatili olan iller ve Mahmut Özer'in güncel açıklamaları...
1. dönemin 21 Ocak Cuma günü bitmesinin ardından öğrenciler 24 Ocak Pazartesi günü MEB takvimine göre sömestr tatiline girdi. 2. dönem de 7 Şubat Pazartesi günü başlıyor. 1. dönemin bitmesine az bir süre kala bilindiği üzere bazı illerde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil ediliyordu. 2. döneme başlarken de halen kar yağışının devam ettiği ve hayatı olumsuz etkilediği illerde okullar yine tatil edildi. Bir yandan da yeni varyantla birlikte artan vaka sayısı yüz yüze eğitimi etkileyecek mi merak ediliyordu. Mahmut Özer'den son dakika açıklamalar geldi. Buna göre 2. dönem planlandığı gibi 7 Şubat'ta resmen başlıyor. İşte son dakika gelişmeler...
7 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR AÇILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son dakika katıldığı bir televizyon programında canlı yayında soruları yanıtladı. Özer, "Okulları kapatmak çözüm değil. Aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz" dedi.
OKULLAR KAPATILACAK MI?
Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
''5 ayı çok başarılı şekilde Yüz Yüze Eğitim kesintiye uğramadan devam edebilme durumumuz oldu. Zor bir süreçti. Hem öğrenciler, hem de öğretmenler açısından. Kurallara uymak ve maskeyle ders dinlemek her iki taraf için de zor bir süreçti. Aynı kararlılıkla ve aynı önlemlerle ikinci yarıya da yarın devam edeceğiz.