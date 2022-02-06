MEB’den son dakika ’okul’ kararı! Kritik açıklama süratle geldi Mahmut Özer bildirdi! Hem öğrenciler, hem de öğretmenler...

1. dönemin 21 Ocak Cuma günü bitmesinin ardından öğrenciler 24 Ocak Pazartesi günü MEB takvimine göre sömestr tatiline girdi. 2. dönem de 7 Şubat Pazartesi günü başlıyor. 1. dönemin bitmesine az bir süre kala bilindiği üzere bazı illerde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil ediliyordu. 2. döneme başlarken de halen kar yağışının devam ettiği ve hayatı olumsuz etkilediği illerde okullar yine tatil edildi. Bir yandan da yeni varyantla birlikte artan vaka sayısı yüz yüze eğitimi etkileyecek mi merak ediliyordu. Mahmut Özer'den son dakika açıklamalar geldi. Buna göre 2. dönem planlandığı gibi 7 Şubat'ta resmen başlıyor. İşte son dakika gelişmeler...