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Haberler Eğitim MEB'den son dakika kritik sınav açıklaması! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm adayları bir bir uyardı! Resmen başladı! 5 Haziran öncesinde...

MEB'den son dakika kritik sınav açıklaması! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm adayları bir bir uyardı! Resmen başladı! 5 Haziran öncesinde...

LGS sınavı yaklaşırken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş açıklama geldi. Bakan Mahmut Özer yüzbinlerce adayı uyardı. 5 Haziran sınav öncesinde mutlaka yapılması gerekiyor. Liseye Geçiş Sistemi kısaca LGS için öğrencilerin hazırlıkları devam ederken bir yandan da MEB'den duyurular yakından takip ediliyor. LGS için otomatik başvuru alınmıştı. Adaylar sınav gününü beklerken "Sınav İçin Öneriler" başlıklı e-Broşürü incelemeleri çok önemli. Broşürde öğrencilerin süreci etkili şekilde yönetebilmeleri ve sınav kaygısıyla başa çıkabilmeleri için tavsiyeler yer aldı. İşte detaylar...

31.05.2022 20:38 - Son Güncelleme: 31.05.2022 20:45
MEB’den son dakika kritik LGS açıklaması! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm adayları bir bir uyardı! Resmen başladı! 5 Haziran sınav öncesinde...

LGS için geri adım başladı. Merkezi sınav 5 Haziran 2022 Pazar günü uygulanacak. 81 ilde yüzbinlerce aday heyecanla sınav gününü bekliyor Sınava az bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kritik LGS açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm adayları ilgilendiren duyuruyu yaptı.Resmen başladı! LGS sınav günü gelmeden Bakanlığın internet sitesinden "Sınav İçin Öneriler" başlıklı e-Broşür yayımlandı. Öğrencilerin sınavlarda daha başarılı olabilimesi için yapmaları gerekenlerin sıralandığı açıklamada e-Broşür hakkında da bilgi verildi. İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
MEB’den son dakika kritik LGS açıklaması! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm adayları bir bir uyardı! Resmen başladı! 5 Haziran sınav öncesinde...

2022 LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

LGS 5 Haziran 2022 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak.

MEB’den son dakika kritik LGS açıklaması! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm adayları bir bir uyardı! Resmen başladı! 5 Haziran sınav öncesinde...

LGS'DE KAÇ SORU VAR, SÜRE NE KADAR?

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.

MEB’den son dakika kritik LGS açıklaması! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm adayları bir bir uyardı! Resmen başladı! 5 Haziran sınav öncesinde...

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edildi.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

MEB’den son dakika kritik LGS açıklaması! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm adayları bir bir uyardı! Resmen başladı! 5 Haziran sınav öncesinde...

Sayılı günler kala LGS ile ilgili art arda uyarılar geldi.

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