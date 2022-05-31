MEB'den son dakika kritik sınav açıklaması! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm adayları bir bir uyardı! Resmen başladı! 5 Haziran öncesinde...
LGS sınavı yaklaşırken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş açıklama geldi. Bakan Mahmut Özer yüzbinlerce adayı uyardı. 5 Haziran sınav öncesinde mutlaka yapılması gerekiyor. Liseye Geçiş Sistemi kısaca LGS için öğrencilerin hazırlıkları devam ederken bir yandan da MEB'den duyurular yakından takip ediliyor. LGS için otomatik başvuru alınmıştı. Adaylar sınav gününü beklerken "Sınav İçin Öneriler" başlıklı e-Broşürü incelemeleri çok önemli. Broşürde öğrencilerin süreci etkili şekilde yönetebilmeleri ve sınav kaygısıyla başa çıkabilmeleri için tavsiyeler yer aldı. İşte detaylar...
LGS için geri adım başladı. Merkezi sınav 5 Haziran 2022 Pazar günü uygulanacak. 81 ilde yüzbinlerce aday heyecanla sınav gününü bekliyor Sınava az bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kritik LGS açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm adayları ilgilendiren duyuruyu yaptı.Resmen başladı! LGS sınav günü gelmeden Bakanlığın internet sitesinden "Sınav İçin Öneriler" başlıklı e-Broşür yayımlandı. Öğrencilerin sınavlarda daha başarılı olabilimesi için yapmaları gerekenlerin sıralandığı açıklamada e-Broşür hakkında da bilgi verildi. İşte ayrıntılar...
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edildi.