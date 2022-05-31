MEB'den son dakika kritik sınav açıklaması! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm adayları bir bir uyardı! Resmen başladı! 5 Haziran öncesinde...

LGS için geri adım başladı. Merkezi sınav 5 Haziran 2022 Pazar günü uygulanacak. 81 ilde yüzbinlerce aday heyecanla sınav gününü bekliyor Sınava az bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kritik LGS açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm adayları ilgilendiren duyuruyu yaptı.Resmen başladı! LGS sınav günü gelmeden Bakanlığın internet sitesinden "Sınav İçin Öneriler" başlıklı e-Broşür yayımlandı. Öğrencilerin sınavlarda daha başarılı olabilimesi için yapmaları gerekenlerin sıralandığı açıklamada e-Broşür hakkında da bilgi verildi. İşte ayrıntılar...