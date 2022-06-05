🎀LGS BAŞARI MESAJLARI VE DUALARI 2022 resimli Whatsapp, İnstagram, Twitter! LGS’ye girecek öğrencilere güzel mesajlar, sözler! Arkadaşa, kardeşe, abiye, akrabaya...

EN GÜZEL, ANLAMLI, DUYGUSAL, KOMİK LGS MESAJLARI VE SÖZLERİ! 2022 LGS sınavı milyonlarca öğrencinin katılımıyla bugün gerçekleşiyor. Aylardır sınava hazırlanan adaylar tüm hünerlerini bugünkü iki oturumda sergileyecek. Toplamda 90 sorudan oluşacak olan LGS sınavında ilk ve ikinci oturumda toplamda 155 dakikalık süre tanınacak. İyi bir lisede eğitim görebilmek için ter dökecek öğrenciler kadar yakınları da heyecanlı! Sizler için LGS'ye girecek öğrencilere başarı mesajlarını bir araya getirdik. İşte LGS'ye girecek öğrencilere güzel mesajlar, sözler! Arkadaşa, kardeşe, abiye, akrabaya...