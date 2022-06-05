🎀LGS BAŞARI MESAJLARI VE DUALARI 2022 resimli Whatsapp, İnstagram, Twitter! LGS'ye girecek öğrencilere güzel mesajlar, sözler! Arkadaşa, kardeşe, abiye, akrabaya...
LGS sınavına giren yakınları için başarı mesajları ve sözleri göndermek isteyenler araştırmalara koyuldu. Bugün 1 milyonu aşkın aday liseye yerleşebilmek için LGS sınavında ter dökecek. 2 oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu sözel derslerden, 2. oturumu ise sayısal derslerden oluşuyor. Sınava girecek öğrenciler kadar aileleri de heyecanlı. Bu önemli günde çevresinde sınava girecek olan sevdikleri için mesajlar ve sözler yoğun ilgi görüyor. İşte 🎀LGS BAŞARI MESAJLARI 2022 Whatsapp, İnstagram, Twitter! LGS'ye girecek öğrencilere güzel mesajlar, sözler! Arkadaşa, kardeşe, abiye, akrabaya...
EN GÜZEL, ANLAMLI, DUYGUSAL, KOMİK LGS MESAJLARI VE SÖZLERİ! 2022 LGS sınavı milyonlarca öğrencinin katılımıyla bugün gerçekleşiyor. Aylardır sınava hazırlanan adaylar tüm hünerlerini bugünkü iki oturumda sergileyecek. Toplamda 90 sorudan oluşacak olan LGS sınavında ilk ve ikinci oturumda toplamda 155 dakikalık süre tanınacak. İyi bir lisede eğitim görebilmek için ter dökecek öğrenciler kadar yakınları da heyecanlı! Sizler için LGS'ye girecek öğrencilere başarı mesajlarını bir araya getirdik. İşte LGS'ye girecek öğrencilere güzel mesajlar, sözler! Arkadaşa, kardeşe, abiye, akrabaya...
-Başarı kuvvetli olana gülümser, başarısızlık zayıflara çullanır. LGS sınavında başarının gülümsemesi dileğiyle…
-Geleceğimizin teminatı gençlerimize yarın girecekleri sınavda başarılar dilerim.
-Onlar hayallerini gerçekleştirmek için Sınavda, biz de dualarımızla yanlarında olacağız. LGS sınavında tüm çocuklarımıza başarılar dilerim.
-LGS sınavı bizim için. O halde haydi başarmaya.
-Geleceğe etki edecek bir yarışa sokulmak için fazlasıyla genç binlerce kardeşime başarılar diliyorum.