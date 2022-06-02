2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler Haziran'da ilk kez... MEB'den flaş yaz tatili kararı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı!
Yaz tatiline kısa bir süre kaldı. Okullarda son sınavlar yapılıyor. Öğrenciler 17 Haziran 2022 tarihinden sonra 3 aylık bir yaz tatili sürecine girecek. Eylül ayına kadar dinlenecek olan tüm öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) müjdeli bir haber geldi. Detayları aktaran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarih verdi ve başlıyor dedi! 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf öğrencilerinin hepsi için çalışmalar yapıldı. Bu yaz öğrencileri bekliyor! Bakanlık tarafından bir ilk hayata geçiriliyor. İşte Özer'in konuya ilişkin açıklamaları...
Milyonlarca öğrenci şimdilerde son sınavlarına giriyor. Haziran ayında 3 aylık yaz tatili başlayacak. Koronavirüs salgını sürecinde tedbirler eşliğinde yüz yüze eğitime devam edildi. Son olarak pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte maske kuralı kaldırıldı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler böylelikle derin bir oh çekti. Yakın zamanda uzun bir tatil süreci geçirecek olan öğrencilere MEB'den duyuru geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı. İlkokul 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileriyle ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerini ilgilendiriyor. İşte detaylar...
"MEB Çocuk Yaz Tatili Etkinlik Kitapları" hazırlandı. "Çocuklarımızın sadece akademik becerilerini güçlendirmek için değil aynı zamanda onları sosyal ve kültürel becerileri yönünden de güçlü insanlar olarak yetiştirmek istiyoruz.'' diyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu bağlamda öğrencilerin yaz tatilinde de desteklemek amacıyla bir dizi projeler, faaliyetler yürüttüklerini açıkladı.
Buna göre bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulları açıldı. Bu amaç doğrultusunda bir ilki daha gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Özer şu bilgileri paylaştı:
"Bakanlık olarak ilk ve ortaokul öğrencilerinin eğlenerek öğrenmesini sağlamak, bilim ve teknolojiye olan merakını güçlendirmek ve doğayla ilgili farkındalığını artırmak amacıyla iki kitap hazırladık.
İlkokul kitabında 36, ortaokul kitabında 35 konu başlığı altında okuma metinleri, etkinlikler, oyunlar ve bulmacalar yer alıyor. Kitaplarda yer alan 25 oyun ve bulmaca etkinliği, öğrencilerin çevrim içi uygulama yapması amacıyla etkileşimli olarak düzenlendi. Ayrıca 12 etkinlik de öğrencilerin daha kolay uygulama yapmasını sağlamak amacıyla videolarla desteklendi."
İlkokul 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileriyle ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin kitaplara çevrim içi olarak ulaşabileceğini kaydeden Bakan Özer, MEB Çocuk Yaz Tatili Etkinlik Kitapları'nın yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinden eğitim öğretim yılının sona ereceği 17 Haziran tarihinden sonra erişime açılacağını bildirdi.