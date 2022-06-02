2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler Haziran'da ilk kez... MEB'den flaş yaz tatili kararı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı!

Buna göre bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulları açıldı. Bu amaç doğrultusunda bir ilki daha gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Özer şu bilgileri paylaştı:

"Bakanlık olarak ilk ve ortaokul öğrencilerinin eğlenerek öğrenmesini sağlamak, bilim ve teknolojiye olan merakını güçlendirmek ve doğayla ilgili farkındalığını artırmak amacıyla iki kitap hazırladık.