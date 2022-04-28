MEB’den son dakika kritik karar! 5-6-7-8-9-10-11. sınıfta okuyan tüm öğrencilere her ay 457 TL ya da 600 TL verilecek! Başvurular meb.gov.tr’ye!

5-6-7-8-9-10-11. sınıfta okuyan tüm öğrencilere her ay 457 TL ya da 600 TL verilecek! MEB'den son dakika kritik karar! Başvurular meb.gov.tr'ye yapılıyor. 20222 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için tarih belli oldu. Bu yıl İOKBS 4 Eylül'de yapılacak. Sınava başvurular 21 Nisan'da başladı. Binlerce öğrenci başvuru yapmaya devam ediyor. Peki İOKBS sınavı nedir, nasıl başvuru yapılı? Bursluluk sınavı başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir? İşte tüm detaylar...