2021 ve 2022 eğitim öğretim yılı takvimi! MEB'den flaş açıklama: 31 Aralık'ta... Aralık'ta okullar tatil mi, ne zaman, kaç gün kaldı?
2021 ve 2022 eğitim öğretim yılı takvimi yayınlandı. Aralık ayının sonunda uygulanması beklenen tatil şimdiden merak konusu oldu. MEB ara ve sömest yarıyıl tatili (15 tatil) ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Peki; Aralık'ta okullar tatil mi, ne zaman, kaç gün kaldı. Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün? 31 Aralık'ta okullar tatil mi? 31 Aralık, 1 Ocak okullar kaç gün tatil olacak? Yarım gün mü tatil tam gün mü? İşte MEB'in konuya ilişkin aktardıkları...
06.12.2021 14:46
- Son Güncelleme: 06.12.2021 14:47
6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim tüm hızıyla devam ederken milyonlarca öğrenci ilk ara tatillerini 15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında yaptı. Aralık ayına girdiğimiz şu günlerce öğrenci ve velileri bu kez gözlerini yılbaşı tatiline çevirldi. Her yıl kutlanan yılbaşında okulların tatil olduğu biliniyor. Peki 31 Aralık'ta okullar tatil mi? Aralık'ta okullar tatil mi, ne zaman, kaç gün kaldı? 2021 ve 2022 eğitim öğretim yılı takvimi haberimizde! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) ilk açıklama geldi. İşte o açıklama....