2021 ve 2022 eğitim öğretim yılı takvimi! MEB'den flaş açıklama: 31 Aralık'ta... Aralık'ta okullar tatil mi, ne zaman, kaç gün kaldı?

6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim tüm hızıyla devam ederken milyonlarca öğrenci ilk ara tatillerini 15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında yaptı. Aralık ayına girdiğimiz şu günlerce öğrenci ve velileri bu kez gözlerini yılbaşı tatiline çevirldi. Her yıl kutlanan yılbaşında okulların tatil olduğu biliniyor. Peki 31 Aralık'ta okullar tatil mi? Aralık'ta okullar tatil mi, ne zaman, kaç gün kaldı? 2021 ve 2022 eğitim öğretim yılı takvimi haberimizde! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) ilk açıklama geldi. İşte o açıklama....