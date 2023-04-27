3 tatil + 9 gün! MEB son dakika: Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise... Seçim tatili öğrencilere göbek attıracak! 2023 Mayıs tatili için tarih...
Nisan ara tatil sona ererken öğrenciler Mayıs ayında tatil var mı, kaç gün detayları araştırıyor. 2. dönem ara tatil 17-20 Nisan aralığında gerçekleşti. 2. dönem ara tatil Ramazan Bayramı tatilliyle birleştirildi. Öğrenciler bu kez Mayıs ayındaki tatillere yoğunlaştı. Önümüzdeki ay 3 tatil gözüküyor, hafta sonlarıyla okullar toplamda 9 gün tatil olabilir. İşte konuya ilişkin detaylar...
Ramazan Bayramı tatili biterken gözler Mayıs ayındaki tatillere çevrildi. Milyonlarca öğrenci 1 Mayıs İşçi Bayramı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda okulların durumunu merak ediyor. Bu noktada internet arama motorlarında ''1, 14, 19 Mayıs tarihlerinde okullar tatil mi?'' sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri dikkat! Tatil için o tarihler işaret edildi. İşte MEB son dakika açıklamalar ve Mayıs ayı tatili hakkında detaylar...
Bunlara ek olarak bu yıl 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Bu tarihte milyonlarca seçmen sandık başına geçip oy kullanacak.
81 ilde gerçekleşecek seçimden bir sonraki gün okulların olup olmayacağı merak ediliyor.
SEÇİMDE OKULLAR TATİL OLACAK MI?
14 Mayıs seçimleri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında gerçekleştirilecek. Sınıflarda vatandaşlar oy kullandıktan sonra oy sayım ve teslim işlemleri geç vakitlere kadar devam edecek.