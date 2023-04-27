3 tatil + 9 gün! MEB son dakika: Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise... Seçim tatili öğrencilere göbek attıracak! 2023 Mayıs tatili için tarih...

Ramazan Bayramı tatili biterken gözler Mayıs ayındaki tatillere çevrildi. Milyonlarca öğrenci 1 Mayıs İşçi Bayramı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda okulların durumunu merak ediyor. Bu noktada internet arama motorlarında ''1, 14, 19 Mayıs tarihlerinde okullar tatil mi?'' sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri dikkat! Tatil için o tarihler işaret edildi. İşte MEB son dakika açıklamalar ve Mayıs ayı tatili hakkında detaylar...